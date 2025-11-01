Raghopur Assembly: तेजस्वी की सीट पर हुआ बड़ा खेला, इस दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन 

राज्य ब्यूरो, पटना। ‎राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है।

‎‎भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन की मां 2000 में इनकी मां राघोपुर से चुनाव लड़ चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने जदयू से चुनाव लड़ा और 46,900 वोट लाए। इसके बाद 2020 में इन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा एवं 25,000 वोट लाए।

‎‎इसके अलावा ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा वोट लाए थे। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में सर्वसमाज में इनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि राकेश रौशन के भाजपा में आने से राघोपुर में एनडीए और मजबूत हुआ है और इस चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा।