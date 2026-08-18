ओडिशा माॅडल पर विकसित होगा राजगीर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर,खेल विभाग की टीम अध्ययन के लिए रवाना

जागरण संवाददाता, पटना। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंज्युरी सेंटर) की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

इसके लिए अगले सप्ताह टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खेल विभाग इस सेंटर को ओडिशा माडल पर विकसित करेगा।

वहां संचालित उच्च प्रदर्शन खेल सुविधाओं और खेल विज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए विभाग की टीम को रवाना किया गया है।

सेंटर की बारीकियों को समझेगी बिहार के विशेषज्ञों की टीम

टीम वहां की व्यवस्थाओं, तकनीक, प्रशिक्षण प्रणाली और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही वैज्ञानिक सुविधाओं का अध्ययन करेगी, ताकि बिहार में विकसित होने वाला सेंटर आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि आज के दौर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए केवल पारंपरिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण, शरीर की क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण, चोट की रोकथाम और मानसिक मजबूती खेल की तैयारी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसी जरूरत को देखते हुए बिहार में पहली बार समर्पित स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, परफार्मेंस एनालिसिस और रीहैबिलिटेशन की सुविधाएं एक ही परिसर में होंगी उपलब्ध सेंटर में बायोमैकेनिक्स एवं परफार्मेंस एनालिसिस लैब, मोशन कैप्चर और 3डी कैमरा सिस्टम की मदद से खिलाड़ियों की रनिंग तकनीक, थ्रोइंग एक्शन और जंपिंग पाश्चर का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा।