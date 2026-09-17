ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखने नहीं जाना होगा दूसरे राज्य! राजगीर में दिसंबर 2026 में होगा पहला मैच

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार(Bihar News) के खेल प्रेमियों का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। अब राज्य के लोगों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और बड़े खिलाड़ियों के चौके-छक्के देखने के लिए दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नालंदा जिले(Nalanda News) के ऐतिहासिक शहर राजगीर में करीब 633 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (Rajgir International Cricket Stadium) स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है।

स्टेडियम की प्रमुख विशेषताएं इस भव्य स्टेडियम में एक साथ 40,000 से 45,000 दर्शक बैठकर मैच का आनंद ले सकेंगे। मैदान में अत्याधुनिक फ्लडलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड, कॉर्पोरेट बॉक्स और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। बारिश रुकने के कुछ ही मिनटों बाद खेल फिर से शुरू किया जा सकेगा।

मुख्य मैच के लिए महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से विशेष पिच तैयार की गई है, जबकि प्रैक्टिस पिचों के लिए मोकामा की काली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। क्रिकेट के अलावा इस पूरे परिसर में हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, कबड्डी और कुश्ती जैसे कई खेलों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बनाई गई हैं। दिसंबर 2026 में हो सकता है पहला मैच खेल विभाग ने स्टेडियम दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके बाद ऐसी संभावना है कि दिसंबर 2026 में ही राजगीर में पहला मैच भी खेला जाएगा।

बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के अनुसार, राजगीर का यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ ईंट-सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह राज्य के खेलों के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। दिसंबर से यहां गूंजने वाले चौकों-छक्कों की आवाज पूरे देश को यह संदेश देगी कि बिहार अब खेल प्रतिभाओं के साथ-साथ विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना के मामले में भी नई पहचान बना चुका है।