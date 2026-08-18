पटना के नए कमिश्नर राजेश कुमार कौन हैं? इंजीनियरिंग के बाद बने IAS; सामने ये होंगी 5 बड़ी चुनौतियां
राज्य सरकार ने 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि और लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले राजेश कुमार के सामने कई चुनौतियां होंगी।
HighLights
राजेश कुमार पटना प्रमंडल के नए आयुक्त नियुक्त।
इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि, 2001 बैच के अनुभवी IAS अधिकारी।
पटना में विकास, कानून-व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां।
डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों का तबादला किया।
इस प्रशासनिक फेरबदल में 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने मयंक वरवड़े की जगह ली है।
राजेश कुमार बिहार प्रशासन में लंबे अनुभव वाले अधिकारियों में शामिल हैं। वे पूर्णिया और मधेपुरा आदि महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं।
इसके अलावा भागलपुर और कोसी प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मानवाधिकार आयोग में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है।
अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम करने का उनका अनुभव अब पटना प्रमंडल में उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
मधुबनी के रहने वाले, इंजीनियरिंग के बाद चुनी IAS की राह
राजेश कुमार मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और वर्ष 2001 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए।
उन्हें बिहार कैडर मिला। इस तरह उन्हें अपने ही गृह राज्य में प्रशासनिक सेवा करने का अवसर मिला। तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है।
सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं राजेश कुमार
राजेश कुमार की कार्यशैली को लेकर उनकी छवि सख्त और स्पष्ट फैसले लेने वाले अधिकारी की रही है। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी प्रशासनिक कार्यशैली की चर्चा रही।
जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में काम करने के कारण उन्हें जमीनी स्तर की प्रशासनिक चुनौतियों का भी अच्छा अनुभव है।
अब पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सामने राजधानी और आसपास के जिलों से जुड़े कई अहम मुद्दे होंगे।
पटना की छह जिलों वाली जिम्मेदारी
पटना प्रमंडल में पटना के अलावा छह महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। ऐसे में नए आयुक्त के सामने केवल राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे प्रमंडल में विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी होगी।
राजधानी पटना में बुनियादी ढांचे का विस्तार, जलजमाव की समस्या, यातायात व्यवस्था, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी जैसी चुनौतियां प्रमुख रहेंगी।
इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
सचिवालय, जिलों और विभिन्न प्रमंडलों में काम करने का राजेश कुमार को लंबा अनुभव है। ऐसे में पटना प्रमंडल की नई जिम्मेदारी में उनके सामने अपने इसी अनुभव को प्रभावी प्रशासनिक फैसलों में बदलने की चुनौती होगी।
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