पटना के नए कमिश्नर राजेश कुमार कौन हैं? इंजीनियरिंग के बाद बने IAS; सामने ये होंगी 5 बड़ी चुनौतियां

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों का तबादला किया।

इस प्रशासनिक फेरबदल में 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने मयंक वरवड़े की जगह ली है।

राजेश कुमार बिहार प्रशासन में लंबे अनुभव वाले अधिकारियों में शामिल हैं। वे पूर्णिया और मधेपुरा आदि महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं।

इसके अलावा भागलपुर और कोसी प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मानवाधिकार आयोग में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है।

अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम करने का उनका अनुभव अब पटना प्रमंडल में उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

मधुबनी के रहने वाले, इंजीनियरिंग के बाद चुनी IAS की राह

राजेश कुमार मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।

इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और वर्ष 2001 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए।

उन्हें बिहार कैडर मिला। इस तरह उन्हें अपने ही गृह राज्य में प्रशासनिक सेवा करने का अवसर मिला। तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है।

सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं राजेश कुमार

राजेश कुमार की कार्यशैली को लेकर उनकी छवि सख्त और स्पष्ट फैसले लेने वाले अधिकारी की रही है। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी प्रशासनिक कार्यशैली की चर्चा रही।