Patna College Hostels पटना कॉलेज में बमबाजी और फायरिंग के दौरान छात्रों को गोली लग गई थी। इस मामले में नामजद दस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इकबाल नदवी समेत अन्य हॉस्टलों में छापेमारी की लेकिन सभी आरोपित फरार मिले। थानेदार सबीह उलहक ने बताया कि अब उनके संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है ।

पटना कॉलेज के हास्टलों में छापेमारी, फरार मिले आरोपित युवक; हिंसक झड़प में की थी बमबाजी और फायरिंग

जागरण संवाददाता, पटना। Raid in Hostels of Patna: पटना कॉलेज में बमबाजी और फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें छात्रों को गोली भी लग गई थी। मामले में 10 आरोपित नामजद हैं। अब पुलिस ने इस मामले से जुड़े आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की है। छापेमारी में आरोपित मिले फरार मामले में नामजद दस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इकबाल, नदवी समेत अन्य हॉस्टलों में छापेमारी की, लेकिन सभी आरोपित फरार मिले। मामले में मुस्ताक करीम उर्फ साहिल, राहत उर्फ मो. गुलामनवी, फाहिम उर्फ बानर, फैज अकरम, अरमान अली, सैय्यद अबरार रहमान उर्फ आशु, जाकर इमाम, अजहर रहमान, सोहैल अहमद और इजमामुल को नामजद किया गया था। संभावित ठिकानों पर भी की जा रही छापेमारी थानेदार सबीह उलहक ने बताया कि हास्टलों की तलाशी ली गई, लेकिन आरोपित फरार मिले। उनके संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपित नदवी और इकबाल छात्रावासों के रहने वाले छात्र हैं। पटना कॉलेज परिसर में युवकों के बीच हिंसक झड़प गौरतलब है कि 12 जुलाई को इकबाल और जैक्सन छात्रावासों के युवकों के बीच पटना कॉलेज परिसर में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान लगभग दस बम फोड़े गए थे। वहीं, दो दर्जन राउंड से अधिक गोलियां बरसाई गई थीं। इसमें पटना कॉलेज में बीए पार्ट टू के छात्र सुदर्शन कुमार और पत्रकारिता का एक छात्र गोली लगने से घायल हो गए थे।

Edited By: Aysha Sheikh