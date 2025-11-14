Bihar Election 2025: एनडीए की बंपर जीत, राहुल ने कह दिया 'थैंक्यू'; रिजल्ट पर दिया चौंकाने वाला बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम (Rahul Gandhi On Bihar Result 2025) के बाद कहा है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया।

उन्होंने कहा कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए, ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे।

दूसरी ओर, जयराम रमेश ने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी को बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने का अभियान और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने का संकल्प को दोहराती है।