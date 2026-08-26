BPSC विवाद पर राहुल गांधी का बिहार सरकार पर हमला, बोले- सवाल लाठी से नहीं रुकेंगे; छात्रों की मांगों का जवाब दें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में BPSC परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।

परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के छात्रों के सवाल भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक के आरोप और युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

लाठी-पानी की बौछार से नहीं थमेगा विरोध कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों का जवाब देने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की।

BPSC विवाद पर बढ़ा सियासी तापमान BPSC परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उस समय और तेज हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च किया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ।

भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, परिणाम में देरी और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों को लेकर सरकार पर जवाब देने का दबाव बनाया है।