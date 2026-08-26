Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

BPSC विवाद पर राहुल गांधी का बिहार सरकार पर हमला, बोले- सवाल लाठी से नहीं रुकेंगे; छात्रों की मांगों का जवाब दें

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:18 PM (IST)

राहुल गांधी ने बिहार में बीपीएससी परीक्षा विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी

राहुल गांधी

HighLights

  1. राहुल गांधी ने बीपीएससी विवाद पर बिहार सरकार को घेरा।

  2. छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही मांगी।

  3. भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में BPSC परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।

परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के छात्रों के सवाल भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक के आरोप और युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

लाठी-पानी की बौछार से नहीं थमेगा विरोध

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों का जवाब देने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की।

BPSC विवाद पर बढ़ा सियासी तापमान

BPSC परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उस समय और तेज हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च किया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ।

भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल

छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, परिणाम में देरी और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों को लेकर सरकार पर जवाब देने का दबाव बनाया है।

BPSC अधिकारी के बयान पर भी कार्रवाई

विवाद के बीच बिहार सरकार ने BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। उन पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था।

छात्रों के मुद्दे पर सरकार के सामने चुनौती

लगातार प्रदर्शन और राजनीतिक हमलों के बीच सरकार के सामने छात्रों की शिकायतों का समाधान करने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम करने की चुनौती है। राहुल गांधी के बयान के बाद BPSC विवाद को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

यह भी पढ़ें- 'देश के भविष्य का माथा फोड़ा...' 6 साल का बच्चा माइक लेकर पहुंचा, सीएम से कर दी इस्तीफे की मांग; Video Viral

यह भी पढ़ें- चिराग का क्विक एक्शन! BPSC TRE-4 की 15 मांगों का ज्ञापन लिया, फिर पहुंचे CM सम्राट के पास; लाठीचार्ज पर भी कह दी बड़ी बात