पितृपक्ष मेला 2026: पुनपुन में तर्पण और पिंडदान के लिए पुख्ता इंतजाम, नदी के पास SDRF की टीम और गोताखोर मुस्तैद

जागरण संवाददाता, पटना। पितरों को तर्पण व पिंडदान के लिए पुनपुन पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे इसलिए शुक्रवार को पहले दिन डीएम कुंदन कुमार व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पुनपुन मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया।

मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होने पर कोई अव्यवस्था या नदी के पास अनहोनी की स्थिति नहीं बने, इसके लिए एसडीआरएफ के साथ गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सफाई, यातायात, रोशनी, पेयजल से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की विशेष निगरानी की जा रही है।

श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला अवधि में श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेला क्षेत्र और आसपास नियमित सफाई, कूड़ा उठाव और पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की तैनाती रहे। पेयजल, शौचालय, प्रकाश और निर्बाध बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं हर

समय चालू रखी जाएं। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करने का निर्देश दिया। नदी के पास गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात रहेगी। भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।