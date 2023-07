Bihar: उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए बनेगा रोडमैप! शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर अमल करने की तैयारी

Bihar Education News राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में राज्य के विश्वविद्यालयों को शामिल कराने के लिए स्पष्ट रोडमैप बनेगा ताकि राज्य में उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई दी जा सके। राज्य में उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले। इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका के साथ-साथ जिम्मेदारी तय होगी।

उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर अमल करने की तैयारी। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिश: उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए बने स्पष्ट रोडमैप। विश्वविद्यालयों समेत उच्च शिक्षण संस्थानों का एकेडमिक ऑडिट हो अनिवार्य। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किया जाए सुधार।

राज्य ब्यूरो, पटना: राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में राज्य के विश्वविद्यालयों को शामिल कराने के लिए स्पष्ट रोडमैप बनेगा, ताकि उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई दी जा सके। राज्य में उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले। इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका के साथ-साथ जिम्मेदारी तय होगी। बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ऐसी अहम सिफारिशों पर अमल करने की तैयारी हो रही है। परिषद ने अपनी सिफारिश में क्या कहा शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के मुकाबले अभी राज्य के एक भी संस्थान खड़ा नहीं है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। साथ ही पिछड़ रहे संस्थानों की कमियों से निपटना होगा। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने दिया निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यूजीसी के मानकों पर खरा उतारने के लिए समयसीमा तय की जा रही है। तय मानकों पर उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन नैक रेटिंग के दौरान होगा। इससे ऐसे सभी संस्थानों की पहचान भी हो सकेगी, जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कमेटी के गठन का दिया सुझाव उच्च शिक्षा परिषद ने ऐसे मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमिटी गठित करने का सुझाव दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योगों के साथ अपने जुड़ाव और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश की है, ताकि कुशल कर्मचारियों की कमी को खत्म किया जा सके। शिक्षकों की तय हो जिम्मदारी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। इसके अलावा विदेशों की तर्ज पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जवाबदेही भी तय करने की सिफारिश की है। परिषद का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन मूल्यांकन से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

