प्रशांत किशोर ने डस्टबिन घोटाले पर मंगल पांडेय और तेजस्वी को घेरा, दिल्ली कांड को लेकर भी बोला हमला
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और तेजस्वी यादव को डस्टबिन खरीद मामले ...और पढ़ें
HighLights
प्रशांत किशोर ने डस्टबिन खरीद मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की।
तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री रहते शुरू हुई थी खरीद प्रक्रिया।
दिल्ली में मंत्री पर कथित मारपीट घटना को लेकर सरकार पर हमला।
डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने डस्टबिन खरीद मामले को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि डस्टबिन की खरीद की प्रक्रिया तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री रहते शुरू हुई थी।
ऐसे में इस मामले में मंगल पांडेय के साथ तेजस्वी यादव की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। PK ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
कथित घटना को लेकर सरकार पर निशाना
प्रशांत किशोर ने दिल्ली में बिहार सरकार के एक मंत्री के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री पर दिल्ली में एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा और इसी वजह से उनके साथ जूता-चप्पल से मारपीट की गई।
सरकार के मुखिया पर भी साधा निशाना
PK ने कहा कि जब सरकार के मुखिया का चरित्र ही दागदार और अपराधी बताया जाता है, तो मंत्री, विधायक, अधिकारी और व्यवस्था से जुड़े लोगों के बारे में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। उन्होंने सरकार की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।