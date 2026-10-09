'औकात से ज्यादा बोलने लगे थे, अंत तय'; अनंत सिंह के बाद प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना स्नातक निर्वाचन के चुनाव से पहले नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी तल्खी के साथ तेज होने लगी है।

शुक्रवार को जन सुराज पार्टी के प्रमुख व विधायक प्रशांत किशोर ने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार पर तंज कसते हुए जुबानी हमला बोला।

उन्होंने यहां तक कहा कि नीरज कुमार अपनी औकात से ज्यादा बोलने लगे थे और अब उनके हिसाब का समय आ गया है।

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वे नीरज कुमार को राजनीतिक रूप से जवाब देंगे और उन्हें सड़क पर ले आएंगे।

नीरज कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वह सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार स्वयं मीडिया के सामने आकर लोगों से नीरज कुमार को वोट देने की अपील कर दें, तो वह अपने उम्मीदवार को वापस ले लेंगे।