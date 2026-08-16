'मूल रूप से गाना गाने वाले व्यक्ति हैं...'; मनोज तिवारी पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला, वंदे मातरम पर भी बोले

डिजिटल डेस्क, पटना। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के 'अहंकारी' वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है।

रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें मनोज तिवारी से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी मूल रूप से गाना गाने वाले व्यक्ति हैं।

उन्हें जिस क्षेत्र से भाजपा के सहयोग से सांसद चुना गया है, वहां काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज तिवारी बिहार में बेवजह की राजनीति न करें। बिहार के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है और न ही आगे स्वीकार करेंगे।

रौशन यादव मामले में कार्रवाई की मांग मधुबनी के रौशन यादव मामले को लेकर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रौशन यादव को 27 मई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और थाने में उसके साथ कथित तौर पर टॉर्चर किया गया।

प्रशांत किशोर ने बताया कि वह रौशन यादव के स्वजन के साथ एसएसपी से मिले हैं। एसएसपी ने 10 दिनों के भीतर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। 'वंदे मातरम' विवाद पर भी दी प्रतिक्रिया 'वंदे मातरम' के अपमान के आरोप पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया है और कांग्रेस इसका जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।