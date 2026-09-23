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'आइकन बनाकर वोट दिया, लेकिन अंबानी के यहां परफॉर्म कर रही हैं'; मैथिली ठाकुर पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज

By Digital Desk Edited By: vyas Chandra
Published: Wed, 23 Sep 2026 10:03 AM (IST)

जमुई कांड को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है, जहां प्रशांत किशोर ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर ...और पढ़ें

HighLights

  1. प्रशांत किशोर ने जमुई कांड पर बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

  2. मैथिली ठाकुर के अंबानी कार्यक्रम में प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा।

  3. बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई।

डिजिटल डेस्क, पटना। जमुई कांड को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

विपक्ष जहां सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर संवेदनशील घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहा है।

इसी बीच बांकीपुर विधायक और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ब‍िहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।  

अलीनगर की भाजपा विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर का नाम लेते हुए उनके हालिया सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी तंज कसा।

उन्होंने कहा कि दरभंगा के लोगों ने उन्हें आइकन बनाकर वोट दिया, लेकिन वे अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में परफॉर्म कर रही हैं। दूसरी ओर, उनके क्षेत्र के लोग बाढ़ और अपराध जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

'मैथिली ठाकुर विधायक हैं, इसलिए रात में घूम सकती हैं'

प्रशांत किशोर ने मैथिली ठाकुर के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही थी।

उन्होंने कहा कि मैथिली ठाकुर विधायक हैं, इसलिए रात में घूम सकती हैं। लेकिन सामान्य लड़कियों के लिए रात में अकेले घूमना उतना सुरक्षित नहीं है। स्थिति ऐसी है कि अब लड़के भी रात में बाहर निकलने को लेकर दो बार सोचते हैं।

वीडियो वायरल नहीं होता तो घटना का पता कैसे चलता?

जमुई मामले में वायरल वीडियो को लेकर भी प्रशांत किशोर ने पुलिस-प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीडियो प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन यदि आरोपितों ने खुद घटना का वीडियो नहीं बनाया होता तो घटना की जानकारी सामने कैसे आती?

उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद ही लोगों को घटना का पता चला। इसी क्रम में उन्होंने बिहार में शराब और बालू माफिया के कथित संरक्षण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

उनका आरोप था कि वीडियो प्रसारित करने वाले पर कार्रवाई की बात तो होती है, लेकिन अपराध करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती।

'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' के नारे पर भी तंज

प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' अभियान का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अब नया संदेश यह है कि बेटियों को खुद पढ़ाओ और खुद बचाओ, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली।