सैलरी दान करना 'छवि चमकाने' की कोशिश, पार्टी फंड से निकालें पैसा; PK का BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर हमला
प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता नितिन नवीन द्वारा बाढ़ राहत के लिए अपनी सैलरी दान करने को 'छवि चमकाने की कोशिश' बताया।
डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को बीजेपी नेता नितिन नवीन द्वारा राज्य में बाढ़ राहत के लिए राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी तीन महीने की सैलरी दान करने को "अपनी छवि चमकाने की कोशिश" बताया।
बांकीपुर के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को "बिहार की बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए हल करने" के उनके चुनावी वादे की याद दिलाई और कहा कि उन्हें राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उनसे "हमदर्दी के कुछ शब्द" सुनने की उम्मीद थी।
बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने नवीन पर राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी तीन महीने की सैलरी दान करके "अपनी छवि चमकाने की कोशिश" करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी नेता से कहा कि वे बीजेपी के खजाने में जमा 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम में से कुछ पैसा निकालें।
उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आपको किसी आपदा के समय राहत कार्य करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और फिर उसी का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उन्हें बीजेपी के फंड से भी कुछ रकम देनी चाहिए, जिसमें 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हैं।"
नवीन ने शुक्रवार को कहा था कि वे सांसद के तौर पर अपनी तीन महीने की सैलरी के बराबर 6.35 लाख रुपये बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं। एक दिन बाद, सीएम सम्राट चौधरी और कई सांसदों और मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड में एक महीने की सैलरी दान की।
इससे पहले, बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये दान किए थे। बिहार गंभीर बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे 15 जिलों में लगभग 49.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और बक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। गंगा, कोसी, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, बागमती और घाघरा नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं, जिसके कारण प्रशासन को प्रभावित इलाकों में लगभग 9,003 लोगों के लिए 303 कम्युनिटी किचन और सात राहत शिविर चलाने पड़े।