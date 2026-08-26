बाढ़, छात्र आंदोलन और MLC चुनाव पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले- बिहार में बाढ़ आना वैसा ही, जैसे रोज पूर्व से उगता है सूर्य
प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़, छात्र आंदोलन और आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बाढ़ को हर साल की समस्या बताया और छात्रों की जायज मांगों को मानने की अपील की, साथ ही जन सुराज के एमएलसी चुनाव लड़ने की घोषणा की।
HighLights
बाढ़ को बिहार की वार्षिक समस्या बताया, सरकार पर साधा निशाना।
छात्रों की जायज मांगों का समर्थन किया, रोजगार पर जोर दिया।
जन सुराज आगामी एमएलसी चुनाव में उतारेगा अपने उम्मीदवार।
डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नेपाल से आए बाढ़ के खतरे, छात्र आंदोलन और आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ आना अब कोई नई बात नहीं रह गई है।
बोले- बिहार में बाढ़ हर साल आती है
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बाढ़ आना वैसा ही है जैसे सूर्य का रोज पूर्व से उगना। हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर न तो सरकार गंभीर दिखती है और न ही लोगों में इसे लेकर पर्याप्त चिंता नजर आती है।
उन्होंने कहा कि हर वर्ष बाढ़ से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इसके बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं दिख रहे हैं।
छात्रों की जायज मांग सरकार को माननी चाहिए
छात्र आंदोलन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों और युवाओं की जो मांगें जायज हैं, सरकार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 लाख नौकरी देने का वादा किया था, इसलिए युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम होना चाहिए।
पीके ने कहा कि TRE-4 को लेकर सरकार ने जो नए नियम-कानून लागू किए हैं, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
MLC चुनाव में उतारेगा उम्मीदवार
आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरह पूरी तैयारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आने वाले पांच से सात दिनों के भीतर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।