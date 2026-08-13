सरकारी बंगला छोड़ प्रशांत किशोर ने खोला जनता के लिए 'दरबार'! बांकीपुर के युवाओं के लिए भी बनाया बड़ा प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद जन सुराज के संस्थापक और नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने सरकारी आवास को लेकर अलग पहल का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा आवास नंबर 182 को निजी घर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय जनता के लिए पब्लिक ऑफिस बनाया जाएगा। यहां बांकीपुर के लोग सीधे अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लेकर पहुंच सकेंगे।

अब समस्या लेकर भटकने की जरूरत नहीं प्रशांत किशोर के मुताबिक, पब्लिक ऑफिस का मकसद विधायक और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करना है। स्थानीय लोग विकास, सरकारी योजनाओं, सेवाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवास नंबर 182 पहुंच सकेंगे। उनका कहना है कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी बंगले से चलेगा रोजगार का भी अभियान प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने क्षेत्र के 10 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकारी आवास में एक अलग व्यवस्था विकसित की जा रही है।

बेरोजगार युवा जमा कर सकेंगे अपना बायोडाटा रोजगार की तलाश कर रहे पढ़े-लिखे युवा आवास नंबर 182 पर अपना बायोडाटा जमा कर सकेंगे। इसके बाद एक विशेष टीम उम्मीदवारों की योग्यता और प्रोफाइल के आधार पर उन्हें उपयुक्त निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेगी। इस पहल का फोकस युवाओं को नौकरी के अवसरों तक पहुंचाने पर रहेगा।

VIP MLA हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है आवास नंबर 182 प्रशांत किशोर को आवंटित विधानसभा आवास नंबर 182 पटना के वीआईपी एमएलए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसी परिसर के आसपास कई अन्य जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी हैं। बताया जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री राम कृपाल यादव का सरकारी आवास भी इसके पास है। सरकारी सुविधा को जनता की सुविधा में बदलने का संदेश सरकारी आवास को निजी घर के बजाय पब्लिक ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा में है। इस पहल के जरिए प्रशांत किशोर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक का कार्यालय जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बांकीपुर में सीधे जनता से कनेक्शन की तैयारी प्रशांत किशोर की योजना में पब्लिक ऑफिस के साथ रोजगार को जोड़ने की कोशिश भी नजर आती है। एक तरफ लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे, वहीं युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी मदद की व्यवस्था होगी।

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