'अफसर सुनते नहीं...' के बीच प्रशांत किशोर का अलग अंदाज; सूखा नशा, ट्रैफिक से राशन तक पर बनी बात

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अक्सर विधायक अफसरशाही को लेकर शिकायत करते नजर आते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी कई बार यह कहते रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते।

उनके क्षेत्रों की समस्याओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में नए-नवेले जन सुराज पार्टी के विधायक प्रशांत किशोर की तस्वीर कुछ अलग कहानी कहती नजर आ रही है।

प्रशांत किशोर की बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर दूसरे विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सिर्फ समस्याएं गिनाने के बजाय उनके समाधान के लिए समयसीमा भी तय की गई।

PK ने बैठक के बाद बताया कि पटना की यातायात व्यवस्था से लेकर सूखा नशा, स्मार्ट सिटी परियोजना, पेयजल, राशन और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि बैठक में इन समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने पर सहमति बनी है।

पहले डीजीपी, अब मुख्य सचिव से मुलाकात

प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक को डीजीपी के साथ पहले हुई बैठक की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है।

पिछली बैठक में जहां पुलिस व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे, वहीं इस बार दूसरे विभागों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगले एक महीने के भीतर अंतरविभागीय समन्वय बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक साथ बैठकर पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को समग्र रूप से सुधारने की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।

सूखा और सड़क पर रहने वाले बच्चों की समस्या पर विशेष फोकस

बैठक में पटना में सूखे नशे के बढ़ते प्रकोप और सड़क पर रहने वाले बच्चों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसपर विस्‍तार से मंथन किया गया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि सूखा नशा या सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करने वाले देशभर के सामाजिक संगठनों को बिहार बुलाया जाएगा। इन संगठनों को सरकार के साथ जोड़कर सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। लक्ष्य ड्राई ड्रग्स और सड़क पर रहने वाले बच्चों से जुड़ी समस्याओं को न्यूनतम स्तर तक लाना है। रेहड़ी-पटरी वालों से अवैध वसूली का मुद्दा भी उठा प्रशांत किशोर ने पुलिस पर रेहड़ी-पटरी वालों और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वाले लोगों से कथित अवैध वसूली की शिकायत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि डीजीपी के साथ हुई पिछली बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि यदि किसी वार्ड में ऐसी शिकायत है तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो डीजीपी कार्यालय स्तर से हस्तक्षेप किया जाएगा। सड़क, नाला, गली और पार्क तक पर हुई चर्चा मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में पटना स्मार्ट सिटी परियोजना की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के अनुसार, सड़क, नाला, गलियों, वेंडिंग जोन और पार्कों से जुड़े मुद्दे बैठक में उठाए गए।

उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पर नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के साथ अगले एक महीने में विशेष बैठक की जाएगी। इसमें पटना स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बांकीपुर के पेयजल संकट पर भी बना प्लान पटना के बांकीपुर समेत कई इलाकों में पेयजल संकट का मुद्दा भी बैठक में उठा। प्रशांत किशोर ने बताया कि सरकार ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए नई परियोजना शुरू करने की बात कही है।

हालांकि, नई परियोजना को जमीन पर उतरने में समय लगेगा। इसलिए बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि तब तक मौजूदा पेयजल व्यवस्था में वार्डवार तत्काल सुधार किया जाए। 3.5 से 4 किलो की जगह मिलेगा 5 किलो अनाज? पटना के राशन कार्डधारियों को वर्तमान में 3.5 से चार किलोग्राम तक अनाज मिलने का मुद्दा भी प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव के सामने उठाया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ली है।

प्रशांत किशोर के अनुसार, मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि अगले सात से दस दिनों में आवश्यक विभागीय कार्रवाई कर राशन कार्डधारियों को उनके अधिकार के अनुसार पांच किलोग्राम अनाज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एक साल में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर सहमति बैठक में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार का लक्ष्य भी रखा गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में एक वर्ष के भीतर गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने पर सहमति बनी है।