राजनीति छोड़ेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में नहीं खुला खाता तो सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'ई त गजब हो गईल'

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की जन सुराज पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी ने 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मतगणना के दौरान शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद अब एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। एनडीए की भारी जीत के बीच जन सुराज का खाता खुलता नहीं दिख रहा, जिससे सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग का दौर शुरू हो गया है। यूजर्स 'ई तो गजब हो गईल' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि जदयू को 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि अगर जदयू 25 से अधिक सीटें जीती तो वे राजनीति छोड़ देंगे। अब रुझानों में जदयू 80 से 85 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जिससे उनका पुराना वीडियो वायरल हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीके अपना वादा निभाएंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे? पार्टी के कई दिग्गज उम्मीदवार, जैसे करगहर से रितेश रंजन, चनपटिया से मनीष कश्यप एनडीए प्रत्याशियों से हजारों वोटों से पीछे चल रहे हैं।