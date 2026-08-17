प्रशांत किशोर को हर महीने ₹1.95 लाख सैलरी मिलेगी, बांकीपुर MLA को घर-बॉडीगार्ड की सुविधा भी देगी बिहार सरकार

डिजिटल डेस्क, पटना। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद आज विधायक पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही अब उनकी ताकत भी बढ़ गई है।

प्रशांत किशोर के अधिकार बढ़ गए हैं। अब वो रणनीतिकार से माननीय बन गए हैं। जहां उन्हें विधानसभा कानून बनाने, राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य का चुनाव करने समेत कई शक्तियां मिल गई हैं। वहीं सरकार के द्वारा उन्हें सैलरी, भत्ते, यात्रा और चिकित्सा में छूट और आवास की भी सुविधा मिलेगी।

विधायकों के अधिकार विधायक विधानसभा बिना किसी डर या दबाव के जनता के मुद्दे उठा सकता है। विधायक को कुछ भी बोलने या मत (वोट) देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

विधानसभा सत्र के दौरान, और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, किसी भी सदस्य को दीवानी (Civil) मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तब किसी सदस्य को अदालत में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विधायी शक्ति कोई भी विधायक सदन में नया विधेयक (Bill) या कानून का प्रस्ताव पेश कर सकता है और उस पर चर्चा शुरू करवा सकता है। राज्य का कोई भी धन विधेयक या बजट केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधायकों की मंजूरी के बिना राज्य सरकार न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही राज्य की संचित निधि से धन खर्च कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा मांगे गए खर्चों (अनुदान मांगों) पर कटौती प्रस्ताव लाना और उन पर मतदान करने का विशेष अधिकार केवल विधानसभा सदस्यों के पास होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज के संबंध में प्रश्न (तारांकित और अतारांकित) पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करने या किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विधायक काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि विधानसभा सदस्यों को लगता है कि मौजूदा सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, तो वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

चुनाव संबंधी अधिकार विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।

संबंधित राज्य के विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर संसद भेजते हैं‌।

विधानसभा सदस्य अपने बीच में से ही सदन के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं‌। विधायकों को मिलने वाली मुख्य सुविधाएं यात्रा और आवास: विधायकों को राज्य परिवहन निगम की बसों और रेलवे में रियायती या मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। आधिकारिक कार्यों के लिए हवाई यात्रा पर दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही विधायक निवास या किराए के लिए आवास भत्ता मिलता है।