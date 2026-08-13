विधायक प्रशांत किशोर ने बताया अगले 1 साल का प्लान, कहा- बांकीपुर में बिना चोरी के होगा काम

जागरण संवाददाता, पटना। जनसुराज के सूत्रधार व बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर बुधवार को बोरिंग कैनाल रोड में आभार सभा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, थाना आदि से शिकायत है, तो जनसुराज कार्यालय में आकर शिकायत करें।

उन्होंने कहा कि विधायक से संबंधित किसी भी काम में एक रुपये की चोरी नहीं होने दी जाएगी। तीन महीने में बांकीपुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा, जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और 1100 की पेंशन नहीं मिले। सभी को निर्धारित राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशांत ने कहा कि बांकीपुर में रहने वाले 70 प्रतिशत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस कम कैसे हो, इसके लिए अगले साल मार्च तक प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ बैठकर एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी, ताकि जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ आर्थिक राहत मिलने लगे। दूसरी आभार सभा मीठापुर में की गई।

विकल्प मिले तो जनता किसी पार्टी की गुलाम नहीं: प्रशांत जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा कि बांकीपुर में जीत कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि इसने दिखाया कि अगर लोगों को कोई भरोसेमंद विकल्प मिले, तो वे बिहार में जाति की राजनीति से आगे बढ़ने को तैयार हैं।

उन्होंने शराबबंदी को "नकली कानून" बताया और एक ऐसी रेगुलेटेड शराब नीति की मांग की जिससे यह कारोबार कानूनी निगरानी में आए और प्रतिबंध से जुड़ा भ्रष्टाचार कम हो। उपचुनाव के नतीजों को राजनीतिक बदलाव का संकेत बताते हुए किशोर ने कहा कि वोटरों को अब जाति, धर्म, पार्टी के प्रति वफादारी और व्यक्तिगत नेताओं के बजाय शिक्षा, रोजगार और गवर्नेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने TOI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर लोगों के पास कोई भरोसेमंद विकल्प हो, तो वे किसी पार्टी या नेता के गुलाम नहीं होते।" किशोर ने 3 अगस्त को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की। यह सीट 1995 से बीजेपी का लगभग अभेद्य गढ़ रही है। यह चुनाव तब हुआ जब लंबे समय से विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

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बिहार के बिना विकसित भारत की कल्पना बेकार: प्रशांत बिहार की तरक्की को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय मिशन बताते हुए किशोर ने कहा कि देश की 10% आबादी बिहार में रहती है, जो सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, जहां से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। जब तक बिहार में सुधार नहीं होता, विकसित भारत की बात करना बेकार है।

बांकीपुर विधायक के तौर पर अपनी तत्काल प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए किशोर ने वादा किया कि पात्र लाभार्थियों को बिना रिश्वत या देरी के राशन कार्ड, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तीन महीने के भीतर, जिन सरकारी योजनाओं के लिए लोग पात्र हैं, वे उन तक बिना किसी परेशानी, चोरी या भ्रष्टाचार के, उनके अधिकार के तौर पर पहुंचनी चाहिए।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य बांकीपुर विधायक और जन सुराज के संस्थापक किशोर ने अगले एक साल में बांकीपुर के 10,000 बेरोजगार या कम-हुनर वाले युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा। यह मानते हुए कि ज़्यादातर मौके बिहार के बाहर होंगे।