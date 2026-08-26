पटना में अवैध खोदाई से कटा 11 KV का केबल, हजारों घरों की बत्ती गुल; करंट की चपेट में आया युवक

जागरण संवाददाता, पटना। दीघा के मखदुमपुर 95 नंबर गेट के सामने बुधवार रात करीब 8:30 बजे सड़क पर बिना सूचना कराई जा रही अवैध खोदाई के दौरान 11 केवी का भूमिगत बिजली केबल कट गया।

केबल कटते ही लाइन में फाल्ट आ गया और एक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया। इससे मखदुमपुर फीडर के उपभोक्ताओं की बिजली एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रही।

राखी पर्व पर सड़क किनारे दुकान लगाने के लिए कुछ लोग सड़क पर बांस गाड़ने के लिए खोदाई कर रहे थे। इस क्रम में भूमिगत केबल खंती की चपेट में आकर कट गया।

पेसू के अनुसार भूमिगत बिजली केबल वाले स्थान पर खोदाई से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। फाल्ट के कारण पता करने को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

दो हजार उपभोक्ताओं की बिजली रही बाधित

मखदुमपुर फीडर के ट्रिप होने से इससे जुड़े करीब दो हजार उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। पेसू ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फेयरफील्ड कॉलोनी फीडर से बिजली आपूर्ति शुरू की।