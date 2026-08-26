पटना में अवैध खोदाई से कटा 11 KV का केबल, हजारों घरों की बत्ती गुल; करंट की चपेट में आया युवक
पटना के दीघा में अवैध खोदाई के दौरान 11 केवी भूमिगत बिजली केबल कट गया, जिससे एक व्यक्ति को करंट लगा।
HighLights
दीघा में अवैध खोदाई से 11 केवी भूमिगत केबल कटा।
एक व्यक्ति को करंट लगा, 2000 उपभोक्ता प्रभावित हुए।
पेसू ने बिना अनुमति खोदाई पर प्राथमिकी की बात कही।
जागरण संवाददाता, पटना। दीघा के मखदुमपुर 95 नंबर गेट के सामने बुधवार रात करीब 8:30 बजे सड़क पर बिना सूचना कराई जा रही अवैध खोदाई के दौरान 11 केवी का भूमिगत बिजली केबल कट गया।
केबल कटते ही लाइन में फाल्ट आ गया और एक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया। इससे मखदुमपुर फीडर के उपभोक्ताओं की बिजली एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रही।
राखी पर्व पर सड़क किनारे दुकान लगाने के लिए कुछ लोग सड़क पर बांस गाड़ने के लिए खोदाई कर रहे थे। इस क्रम में भूमिगत केबल खंती की चपेट में आकर कट गया।
पेसू के अनुसार भूमिगत बिजली केबल वाले स्थान पर खोदाई से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। फाल्ट के कारण पता करने को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
दो हजार उपभोक्ताओं की बिजली रही बाधित
मखदुमपुर फीडर के ट्रिप होने से इससे जुड़े करीब दो हजार उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। पेसू ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फेयरफील्ड कॉलोनी फीडर से बिजली आपूर्ति शुरू की।
क्षतिग्रस्त 11 केवी भूमिगत केबल की स्थायी मरम्मत में समय लगेगा। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था से बिजली आपूर्ति जारी रखने का प्रयास किया गया।
सेफ्टी सिस्टम ने टाला बड़ा हादसा
केबल कटने के साथ ही बिजली लाइन में खराबी आई और सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम ने लाइन को तत्काल ट्रिप कर दिया।
इस वजह से करंट का प्रवाह रुक गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस समय केबल कटा, उस दौरान सड़क पर लोगों की आवाजाही भी थी।
समय पर बिजली लाइन बंद होने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पेसू ने बिना अनुमति खोदाई कर बिजली केबल काटने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी कराने की बात कही है।
12 अगस्त को भी कटा था केबल
दीघा में 12 अगस्त को एसबीआई कॉलोनी के पास गेल इंडिया की द्वारा पीएनजी पाइपलाइन के लिए जेसीबी से खोदाई के क्रम में भी 11 केवी भूमिगत बिजली केबल कटा था।
इससे मखदुमपुर फीडर से जुड़े इलाकों में करीब ढाई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। उस समय भी पेसू को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।
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