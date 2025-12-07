Language
    छेड़खानी करने वाले मनचलों की अब खैर नहीं, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर के आसपास पुलिस की पैनी नजर

    By Ashish Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:46 AM (IST)

    शहर में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। सादी वर्दी में प ...और पढ़ें

    छेड़खानी के खिलाफ पुलिस की सख्ती बढ़ी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल के आसपास फब्तियां कसने और छेड़छाड़ करने वाले शोहदों पर जल्द ही पटना पुलिस की 'अभया ब्रिगेड' वार करेगी। इसके लिए जिले की सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में उन स्थानों की पहचान करने में जुट गई हैं, जहां से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं।

    पूर्व की घटनाओं और शिकायतों की फाइल भी पलटी जा रही है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों के आसपास तथा आने जाने वाले वाले स्थलों, जहां छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उनकी हॉट स्पॉट के रूप में पहचान की जा रही है।

    पटना पुलिस प्राचार्य, शिक्षक, छात्रावास के वार्डन, कोचिंग संचालकों से संवाद स्थापित कर महिलाओं और बच्चियों की समस्याएं सुनकर हाट स्पाट की पहचान में सहयोग हासिल करेगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्राओं से सीधे संपर्क करेगी।

    पूर्व में भी पटना पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल कर चुकी है। बीती जुलाई से एसएसपी के निर्देश पर ‘शक्ति सुरक्षा दल’ का गठन किया गया था। शक्ति सुरक्षा दल की दो टीमें शहर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

    'अभया ब्रिगेड' पूरे जिले में सक्रिय रहेगी। 'शक्ति सुरक्षा दल' की दोनों टीमों के पास जुलाई माह से नवंबर माह के बीच किन इलाकों में ज्यादातर शिकायतें मिल रही थी, इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। पुलिस सार्वजनिक स्थल से लेकर उन इलाकों तक की भी पहचान कर रही है, जहां नशेड़ियों और मनचलों का जमावड़ा लगता है।

    1,909 महिलाओं की सुनी गईं समस्याएं

    11 जुलाई 2025 को ‘शक्ति सुरक्षा दल’ गठन किया गया। गठन के एक माह की अवधि में अब तक 1,909 महिलाओं एवं युवतियों ने शक्ति सुरक्षा दल के मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया है। टीमों ने 62 युवतियों की काउंसलिंग की है, जबकि 45 शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

    इसके अलावा 23 मामलों को संबंधित थाने को अग्रसारित किया गया है, ताकि त्वरित विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके।‘पुलिस के अनुसार इन मोबाइल नंबरों पर महिलाओं से संबंधित शिकायतों के अलावा अन्य प्रकार की समस्याओं से जुड़ी काल भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।