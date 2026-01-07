Patna Murder Case: अमन शुक्ला के हत्यारों की तलाश में 80 कैमरे खंगाले, लूटकांड से नहीं जुड़ा कनेक्शन
जागरण संवाददाता, पटना। पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के विद्यापुरी पार्क के पास सोमवार की शाम बैंक लूटकांड के आरोपित अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या में शामिल दोनों शूटरों की तलाश में पुलिस पांच किलोमीटर के दायरे में 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाल चुकी है।
अंधेरा की वजह से कई जगह फुटेज में बाइक सवार शूटर तो दिखे, लेकिन नम्बर स्पष्ट नहीं। मामले की जांच के लिए एसआइटी के गठन के साथ ही डीआइयू की टीम, एसएचओ कंकड़बाग, पत्रकार नगर, चित्रगुप्त नगर शामिल हैं। पुलिस की चार टीम सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
पुलिस पहले पांच साल पूर्व अनीसाबाद स्थित बैंक से 52 लाख की लूट से इस घटना का कनेक्शन तलाश रही थी। पुलिस सूत्रों की मानें तो अबतक की छानबीन में लूटकांड से हत्याकांड का ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहे है।
इसके साथ ही अब पुलिस करीबी और रिश्तों की जांच में जुट गई है। करीबियों से पूछताछ करने के साथ ही कॉल डिटेल्स व चैट की भी छानबीन कर रही है।
कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया गया है। एक जगह CCTV फुटेज में दिख रहा है कि अमन पत्नी और बच्चे को बाइक से कहीं छोड़ने जा रहा था। पीछे से एक बाइक सवार संदिग्ध तेजी से आता है और ओवरटेक करने के बाद अमन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाता है।
शिक्षक बनने के बाद लूटकांड में हुआ शामिल
अमन छात्रों के बीच अमन सर के नाम से जाना जाता था। अमन साल 2018 में मुजफ्फरपुर से पटना शिफ्ट हुआ। इसने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा गैंग बनाया था, जिसपर पुलिस शक नहीं कर पाए। सबका प्रोफेशन अलग-अलग था। टीचर, कंपाउंडर, मिस्त्री सब इसके गैंग का हिस्सा थे।
