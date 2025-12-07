Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना जंक्शन पर लड़खड़ाते हुए बेहोश हुए भाई-बहन, मुंह से निकल रहा था झाग; PMCH में एडमिट

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर एक भाई और बहन बेहोश पाए गए, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्हें तुरंत पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पहचान गोपालगंज के दि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददात, पटना। जंक्शन के प्लेटफार्म एक पर रविवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब युवक-युवती वहां पहुंचे और लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था।

    रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक युवक ने इसकी सूचना कंट्रोल रूप में दी। मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने दोनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे बेहोश हो चुके थे।

    उन्हें एंबुलेंस से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों की पहचान 24 वर्षीय दिनेश राय और उसकी बहन गोल्डी राय के रूप में हुई है, जो गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल पुलिस की मानें तो गांधी मैदान में जहर खाए दोनों वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां आकर बेहोश हो गए। किसी ने उन्हें जहर दे दिया या फिर खुद ही जहर खा लिया, इसकी छानबीन की जा रही है।

    सवाल यह भी उठ रहा कि अगर दोनों ने गांधी मैदान में जहर खा लिया तो पटना जंक्शन कैसे और क्यों गए? पुलिस इन सभी बिन्दुओं पर छानबीन कर रही है। घटना की पुष्टि करते हुए रेल एसपी ने बताया कि युवक और युवती को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

    दोनों कंकड़बाग में रहते हैं। आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों के एक परिचित भी पटना जंक्शन पहुंचे थे, लेकिन औपचारिकता पूरी कर चले गए। पुलिस अब दोनों के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

    पुलिस उनके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। देर रात तक जीआरपी या स्थानीय पुलिस में किसी ने लिखित शिकायत नहीं की थी। पुलिस पटना जंक्शन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज देख रही है ताकि पता चल सके कि दोनों जहर खाने से पूर्व कहां और किन लोगों के संपर्क में थे।