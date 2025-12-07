पटना जंक्शन पर लड़खड़ाते हुए बेहोश हुए भाई-बहन, मुंह से निकल रहा था झाग; PMCH में एडमिट

जागरण संवाददात, पटना। जंक्शन के प्लेटफार्म एक पर रविवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब युवक-युवती वहां पहुंचे और लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक युवक ने इसकी सूचना कंट्रोल रूप में दी। मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने दोनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे बेहोश हो चुके थे। उन्हें एंबुलेंस से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों की पहचान 24 वर्षीय दिनेश राय और उसकी बहन गोल्डी राय के रूप में हुई है, जो गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं।

रेल पुलिस की मानें तो गांधी मैदान में जहर खाए दोनों वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां आकर बेहोश हो गए। किसी ने उन्हें जहर दे दिया या फिर खुद ही जहर खा लिया, इसकी छानबीन की जा रही है।

सवाल यह भी उठ रहा कि अगर दोनों ने गांधी मैदान में जहर खा लिया तो पटना जंक्शन कैसे और क्यों गए? पुलिस इन सभी बिन्दुओं पर छानबीन कर रही है। घटना की पुष्टि करते हुए रेल एसपी ने बताया कि युवक और युवती को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

दोनों कंकड़बाग में रहते हैं। आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों के एक परिचित भी पटना जंक्शन पहुंचे थे, लेकिन औपचारिकता पूरी कर चले गए। पुलिस अब दोनों के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।