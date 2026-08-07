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    187 वोट का अंतर, पटना हाई कोर्ट बैरिस्टर एसोसिएशन में पीएन शाही की बड़ी जीत; सिद्धार्थ-संजीत ने भी मारी बाजी

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:18 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट बैरिस्टर एसोसिएशन के चुनाव में वरीय अधिवक्ता पीएन शाही अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उन्होंने 187 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सचिव पद पर सिद् ...और पढ़ें

    अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में शाही ने मारी बाजी

    अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में शाही ने मारी बाजी

    HighLights

    1. पीएन शाही पटना हाई कोर्ट बैरिस्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए।

    2. सिद्धार्थ प्रसाद सचिव और संजीत कुमार सिंह कोषाध्यक्ष पद पर विजयी।

    3. तीन महिला अधिवक्ता कार्यकारिणी में निर्विरोध निर्वाचित हुईं।

    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट के सबसे पुराने अधिवक्ता संगठनों में शामिल बैरिस्टर एसोसिएशन के चुनाव में वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएन शाही अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 187 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

    सचिव पद पर अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने 63 मतों से जीत दर्ज की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता संजीत कुमार सिंह ने सौ से अधिक मतों के अंतर से निर्णायक जीत हासिल की।

    अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में शाही ने मारी बाजी

    अध्यक्ष पद के लिए पीएन शाही, अभिनव श्रीवास्तव और संजीव रंजन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। मतदान के बाद मतगणना में शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 187 मतों की बढ़त बनाकर जीत दर्ज की।

    सचिव पद पर नवीन प्रसाद सिंह, सिद्धार्थ प्रसाद, सुनील कुमार और विकास कुमार मैदान में थे। मुकाबले में सिद्धार्थ प्रसाद ने 63 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

    कोषाध्यक्ष पद पर संजीत कुमार सिंह की निर्णायक जीत

    कोषाध्यक्ष पद के लिए संचय श्रीवास्तव, संजीत कुमार सिंह और उदय शंकर सिंह के बीच मुकाबला हुआ। मतगणना के बाद संजीत कुमार सिंह ने सौ से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की।

    चुनाव परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर मृत्युंजय कुमार तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अमरेश कुमार और सरोज कुमार ने की। परिणाम सामने आते ही हाई कोर्ट परिसर में समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया।

    तीन महिला अधिवक्ता पहले ही निर्विरोध चुनी गईं

    एसोसिएशन की आठ सदस्यीय कार्यकारिणी में तीन महिला अधिवक्ताओं को पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। इनमें दीक्षा सिंह, शताब्दी सिन्हा और सुष्मिता मिश्रा शामिल हैं।

    इस तरह कार्यकारिणी में महिला प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन किया।

    समर्थकों ने किया विजयी प्रत्याशियों का स्वागत

    नतीजे सामने आने के बाद हाई कोर्ट परिसर में समर्थकों और अधिवक्ताओं के बीच उत्साह का माहौल रहा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देने के साथ उनके सफल और प्रभावी कार्यकाल की कामना की गई।

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