187 वोट का अंतर, पटना हाई कोर्ट बैरिस्टर एसोसिएशन में पीएन शाही की बड़ी जीत; सिद्धार्थ-संजीत ने भी मारी बाजी

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट के सबसे पुराने अधिवक्ता संगठनों में शामिल बैरिस्टर एसोसिएशन के चुनाव में वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएन शाही अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 187 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

सचिव पद पर अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने 63 मतों से जीत दर्ज की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता संजीत कुमार सिंह ने सौ से अधिक मतों के अंतर से निर्णायक जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में शाही ने मारी बाजी अध्यक्ष पद के लिए पीएन शाही, अभिनव श्रीवास्तव और संजीव रंजन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। मतदान के बाद मतगणना में शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 187 मतों की बढ़त बनाकर जीत दर्ज की।

सचिव पद पर नवीन प्रसाद सिंह, सिद्धार्थ प्रसाद, सुनील कुमार और विकास कुमार मैदान में थे। मुकाबले में सिद्धार्थ प्रसाद ने 63 मतों के अंतर से जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर संजीत कुमार सिंह की निर्णायक जीत कोषाध्यक्ष पद के लिए संचय श्रीवास्तव, संजीत कुमार सिंह और उदय शंकर सिंह के बीच मुकाबला हुआ। मतगणना के बाद संजीत कुमार सिंह ने सौ से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की।