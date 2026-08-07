PMVBRY से बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, 3.25 करोड़ से अधिक मजदूर ई-श्रम पर रजिस्टर

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार से कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के पलायन, उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा राज्य में गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार निरंतर पहल कर रही है।

गुरुवार को राज्यसभा में सांसद डॉ. भीम सिंह के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी सदन को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। उन्होंने सदन को बताया कि श्रमिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन एक सतत प्रक्रिया है।