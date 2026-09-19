जागरण संवाददाता, पटना। ब‍िहार के युवाओं के ल‍िए बड़ा मौका है। उन्‍हें इंटर्नश‍िप से 9 हजार रुपये प्रत‍ि माह की वित्‍तीय सहायता का अवसर म‍िल सकता है।

दरअसल कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS) के तहत प्रदेश में इंटर्नशिप कैंप का आयोजन किया जाएगा।

इंटर्नशिप चयन शिविर 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं के लिए अवसर

चयनित को छह से नौ महीने की इंटर्नशिप के दौरान नौ हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त छह हजार रुपये का वन-टाइम ज्वाइनिंग ग्रांट भी प्रदान किया जाएगा।

कैंप में रिलायंस, पावरग्रिड और क्वेस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में कुल 129 पेड इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध होंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और क्वेस जैसी कंपनियां इस कैंप में हिस्सा ले रही हैं।