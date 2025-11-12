Bihar News: PMCH में 30 बेड का आधुनिक इंडोर वार्ड शुरू, इन रोगों के मरीजों को मिलेगी सुविधा
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में ईएनटी रोगियों के लिए 30 बेड का नया इंडोर वार्ड शुरू किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने वार्ड का उद्घाटन किया, जहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले दिन सात से अधिक मरीज़ भर्ती हुए।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) में नाक, कान और गला (ईएनटी) रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल के विश्वस्तरीय नए भवन के प्रथम चरण में 30 बेड वाले ईएनटी इंडोर वार्ड की शुरुआत की गई है।
इस नए वार्ड में मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भर्ती कर उपचार किया जाएगा। मंगलवार को अस्पताल के अधीक्षक डा. आइएस ठाकुर और चर्म रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डा. अनुपमा सिंह ने वार्ड का उद्घाटन किया। पहले ही दिन सात से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया।
डा. ठाकुर ने बताया कि पहले यह वार्ड पुराने भवन में अधीक्षक कार्यालय के सामने संचालित होता था, जिसे अब नवनिर्मित वातानुकूलित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां गले में गिलटी, टेढ़ी नाक, कान के पर्दे में छेद जैसे सभी ईएनटी रोगों के मरीजों का भर्ती कर उपचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हाल ही में पीएमसीएच में 270 बेड का मेडिसिन और 40 बेड का स्किन वार्ड भी शुरू किया गया है। इसके अलावा 200 वाहनों के लिए नई पार्किंग सुविधा तथा मेडिसिन, गायनी और शिशु रोग विभागों के फैकल्टी डाक्टरों के लिए नया लेक्चर भवन भी तैयार है।
नए वार्ड पूरी तरह वातानुकूलित और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। प्रत्येक बेड पर अलार्म सिस्टम लगाया गया है, जिससे मरीज की तबीयत बिगड़ने पर नर्सिंग स्टाफ और डाक्टरों की टीम तुरंत सहायता पहुंचा सकेगी। डा. ठाकुर ने कहा कि यह व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा और जीवनरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
इनर व्हील क्लब आम्रपाली ने महावीर वात्सल्य अस्पताल को दी 100 चादर
ठंड के मौसम को देखते हुए इनर व्हील क्लब आफ आम्रपाली ने मंगलवार को सामाजिक दायित्व निभाते हुए महावीर वात्सल्य अस्पताल को 100 चादरें दान स्वरूप प्रदान कीं। क्लब की पूर्व अध्यक्ष सुधा झा ने अस्पताल के निदेशक डा. राजीव रंजन प्रसाद को चादरें सौंपीं।
इस अवसर पर डा. प्रसाद ने क्लब की पहल की सराहना करते हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। क्लब की सदस्य रत्ना सिन्हा ने बताया कि संस्था जल्द ही नवजात शिशुओं के लिए भी जाड़े के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल उपलब्ध कराएगी।
