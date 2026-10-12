PMCH पटना में अब 2500 बेड पर होगा इलाज, सीएम ने किया नए टावर-3 का उद्घाटन; ICU से लेकर मॉड्यूलर OT तक की सुविधा

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना के पीएमसीएच (PMCH) में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर है। अस्पताल की पुनर्विकास योजना के तहत नवनिर्मित टावर-3 का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएमसीएच में अब एक साथ 2500 बेड पर मरीजों का आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ इलाज होगा। नए टावर में मरीजों के उपचार के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मरीजों को एक ही अस्पताल में मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं टावर-3 के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने भवन का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें ओपीडी पंजीकरण के लिए कियोस्क और काउंटर, अल्पाहार गृह तथा पुनर्विकास योजना के तहत पूरे हो चुके और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के बारे में बताया। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बच्चों के गंभीर इलाज के लिए पीकू वार्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने नए टावर के पांचवें तल पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) वार्ड का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रतीक्षालय, स्त्री रोग एवं प्रसूति आईसीयू, नर्स स्टेशन, चिकित्सा कक्ष, उपचार कक्ष और प्रसवोत्तर वार्ड का निरीक्षण किया। इन सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और रेडियोलॉजी विभाग का भी लिया जायजा मुख्यमंत्री ने टावर-3 के छठे तल पर स्थित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी)-22 का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न शल्य चिकित्सा कक्षों, स्त्री रोग से संबंधित ऑपरेशन थिएटर और अन्य चिकित्सा इकाइयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा प्रथम तल पर स्थित रेडियोलॉजी विभाग का भी जायजा लिया।

अस्पताल में अव्यवस्था हुई तो मरीजों को होगी परेशानी, CM ने दिए निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि मरीजों के इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और मरीजों व उनके परिजनों की समस्याओं का जल्द समाधान करने को कहा। साथ ही पुनर्विकास योजना के शेष निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। बाल मरीजों को बांटी पोषण किट, स्वास्थ्य मंत्री ने किया स्वागत निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने टावर-3 के भूतल पर बाल मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।