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    पीएम सूर्य घर योजना पर बिहार सरकार सख्त, बैंकों को 10 दिनों में लोन पास करने का निर्देश

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 12:32 PM (IST)

    मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा कर बैंकों को 10 दिनों के भीतर ऋण आवेदन स्वीकृत करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. बैंकों को 10 दिन में ऋण स्वीकृत करने का निर्देश।

    2. अनावश्यक ऋण अस्वीकृति पर रोक, प्रक्रिया होगी सरल।

    3. योजना की सफलता हेतु नियमित निगरानी और त्वरित निष्पादन।

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि इस योजना के लिए ऋण से जुड़े आवेदन बैंकों द्वारा 10 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाएं। 

    बैठक में जिलावार प्रगति, लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति, रूफटाप सोलर संयंत्रों की स्थापना तथा योजना के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। 

    ऋण आवेदन को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं करें

    मुख्य सचिव ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं करें तथा ऐसा करने के कारणों की बैंक स्तर पर समीक्षा की जाए। जिन आवेदनों में आवश्यक कमियां हैं, उन्हें दूर कर पात्र लाभार्थियों को जल्द ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

    बैठक में स्पष्ट किया गया कि ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों द्वारा लाभार्थियों से ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अन्य आय प्रमाण संबंधी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। केवल संपत्ति के स्वामित्व अथवा बिजली बिल के स्वामित्व संबंधी विवरण में अंतर के आधार पर ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

    ऋण उपलब्ध कराना योजना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

    बैठक में डिपार्टमेंट आफ फाइनेंशियल सर्विसेज के संयुक्त सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना योजना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

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    उन्होंने बैंकों को ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया। ऋण स्वीकृति की अवधि 18 दिनों से घटाकर 10 दिन करने तथा ऋण अस्वीकृत करने की दर को 36 से घटाकर 25 प्रतिशत करने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया गया।

    लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा

    बैठक में ऊर्जा सचिव एवं बिजली कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने रूफटाप सोलर संयंत्रों की स्थापना और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए किए जा रहे कार्यों से मुख्य सचिव को अवगत कराया। 

    मुख्य सचिव ने योजना की मुख्यालय एवं जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियमित समीक्षा कर लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।