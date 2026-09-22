छत पर सोलर लगाइए, केंद्र-बिहार दोनों देंगे पैसा; ₹98 हजार तक की मदद, अब हर ब्लॉक में खुलेगा सोलर मार्ट

जागरण संवाददाता, पटना। PM Surya Ghar Yojana Bihar Solar Subsidy: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बिहार में और विस्तार देने की तैयारी है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों से आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे शुरुआती खर्च का बड़ा हिस्सा कम हो सकता है और बिजली बिल में भी बचत होगी।

केंद्र से अधिकतम ₹78 हजार की सब्सिडी केंद्र सरकार की योजना के तहत एक किलोवाट के सोलर प्लांट पर ₹30 हजार, दो किलोवाट पर ₹60 हजार और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78 हजार की सब्सिडी मिलती है। यानी तीन किलोवाट का संयंत्र लगाने वाले पात्र परिवार को केंद्र से अधिकतम सहायता मिल सकती है।

बिहार सरकार देगी ₹20 हजार तक अतिरिक्त मदद केंद्र की सहायता के ऊपर बिहार सरकार ने भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। राज्य की ओर से 1.1 किलोवाट तक ₹10 हजार और तीन किलोवाट तक अधिकतम ₹20 हजार की सहायता दी जाएगी। इस तरह पात्र परिवार को केंद्र और राज्य मिलाकर अधिकतम ₹98 हजार तक की सहायता मिल सकती है।