मुजफ्फरपुर-छपरा के बाद आज पटना में गरजेंगे PM मोदी, शहर के इन इलाकों में करेंगे रोड शो

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में पटना में रोड शो करेंगे। वह शाम पांच बजे एयरपोर्ट से दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शाम साढ़े पांच बजे वह रोड शो की शुरुआत करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोड शो का समापन गांधी मैदान से सटे उद्योग भवन के पास होगा। शाम पांच बजे से सात बजे तक चलने वाले रोड शो के दौरान पटना और आसपास के चारों विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले मोदी आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।