मुजफ्फरपुर-छपरा के बाद आज पटना में गरजेंगे PM मोदी, शहर के इन इलाकों में करेंगे रोड शो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के मद्देनज़र आज पटना में रोड शो करेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और व्यापक तैयारियां की गई हैं। माना जा रहा है कि इस रैली से बीजेपी को चुनाव में मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी बिहार में कई और रैलियां भी करेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में पटना में रोड शो करेंगे। वह शाम पांच बजे एयरपोर्ट से दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शाम साढ़े पांच बजे वह रोड शो की शुरुआत करेंगे।
रोड शो का समापन गांधी मैदान से सटे उद्योग भवन के पास होगा। शाम पांच बजे से सात बजे तक चलने वाले रोड शो के दौरान पटना और आसपास के चारों विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले मोदी आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और दिल्ली लौट जाएंगे।
चार नवंबर को महिलाओं से करेंगे संवाद
विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चार नवंबर को समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे।
पहले चरण के लिए छह नवंबर को मतदान होना है और चार नवंबर की शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। पार्टी ने नमो ऐप के ज़रिए संवाद कार्यक्रम तय किया है। पहले चरण में बिहार के 18 ज़िलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।
