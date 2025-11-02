Pm Modi Road Show: पटना में पीएम मोदी ने किया 40 मिनट का रोड शो, NDA प्रत्याशियों के लिए बनाया माहौल
PM Modi Road Show Patna: पटना में राजग उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री ने एक विशाल रोड शो किया। इस रोड शो का उद्देश्य राजग प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाना था। शहर में उत्साह का माहौल था और भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) प्रत्याशियों के पक्ष में रविवार की शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ।
राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिनकर गोलंबर से रथ पर सवार हुए। प्रधानमंत्री के साथ जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह एवं राजग के छह प्रत्याशी भी रथ पर सहयात्री बन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
स्थानीय जनता के साथ ही कई विधानसभा क्षेत्र से आए राजग एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे बने स्वागत द्वार प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं, घरों के बालकनी व झरोखे से भी लोगों ने प्रधानमंत्री की उतारी, पुष्पवर्षा कर किया भव्य अभिनंदन किया।
भारत के इतिहास में मात्र 18 महीने के अंतराल पर पटना में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा चुनावी रोड शो था। इससे पहले पटना में प्रधानमंत्री मोदी का पहला रोड शो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हुआ था। रोड शो कार्यक्रम के शुभारंभ स्थल पर राजग के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
1600 मीटर रोड शो का आयोजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में 40 मिनट तक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने खुले रथ पर 1600 मीटर (लगभग पौने दो किमी) का रोड शो किया। पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र स्थित दिनकर गोलंबर से रोड शो शुरुआत हुई।
वहीं, समापन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पहुंचकर रोड शोक का समापन हुआ। दिनकर गोलंबर, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर समाप्त हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आरा एवं नवादा की जनसभा को संबोधित किया।
महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती उतारी
पटना में रोड शो के दौरान घरों की छतों और बालकनी में खड़े होकर महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने सभी को हाथ हिलाकर और प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते में जगह-जगह मंच बनाए गए हैं, जहां पर अलग-अलग झांकियां और छठ गीत एवं अन्य लोक प्रस्तुतियों का मंचन किया गया।
रथ पर कौन-कौन बने सहयात्री
रोड शोक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रथ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद, राजग के प्रत्याशी नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, श्याम रजक, राम कृपाल यादव एवं रत्नेश कुशवाहा सहयात्री बने।
गुरुद्वारा साहिब में टेका मत्था
प्रधानमंत्री ने रोड शो के उपरांत पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारा में भाजपा कई वरिष्ठ नेताओं, सिख समाज के प्रमुख लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
