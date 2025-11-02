Language
    PM मोदी आज पटना में करेंगे रोड शो, हाई अलर्ट पर प्रशासन; नो ड्रोन जोन घोषित

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, डबल बैरिकेडिंग की गई है और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। पुलिस बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपीजी और अर्धसैनिक बल भी निगरानी रखेंगे।

    पीएम मोदी करेंगे रोड शो। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है।

    रोड शो में मजबूत डबल बैरिकेडिंग की गई है और नो ड्रोन घोषित किया गया है। एयरपोर्ट से रोड शो के पूरे मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

    सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रोड शो के रास्ते में आने वाली बहुमंजिला इमारतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) और अर्धसैनिक बलों के जवान भी सड़क पर चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखेंगे।

    तय रूट मैप पर पुलिस के साथ-साथ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी नियुक्ति की गई है। पीएम के रोड शो के एक दिन पूर्व शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेंज आईजी के कार्यालय में एडीजी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई।

    इस बैठक में रेंज के आईजी जितेंद्र सिंह राणा, सभी एसपी, सभी डीएसपी भी मौजूद रहें। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।

    रोड शो के दौरान दिनकर गोलंबर से नाला राेड, ठाकुरबाड़ी, बाकरगंज, बारीपथ, नाला रोड, मछुआ टोली पर प्रर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सड़क के दोनों तरफ डबल बैरिकेडिंग के साथ ही लिंक रोड को भी बंद रखा जाएगा।

    लिंक रोड पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी। रोड शो में के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर, बीच और तीसरे लेयर में पुलिस मौजूद रहेगी। वहां से गुजरने वाले हरेक की मेटल डिटेक्टर से जांच होगी।