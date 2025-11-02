PM मोदी आज पटना में करेंगे रोड शो, हाई अलर्ट पर प्रशासन; नो ड्रोन जोन घोषित

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है।

रोड शो में मजबूत डबल बैरिकेडिंग की गई है और नो ड्रोन घोषित किया गया है। एयरपोर्ट से रोड शो के पूरे मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रोड शो के रास्ते में आने वाली बहुमंजिला इमारतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) और अर्धसैनिक बलों के जवान भी सड़क पर चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखेंगे।

तय रूट मैप पर पुलिस के साथ-साथ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी नियुक्ति की गई है। पीएम के रोड शो के एक दिन पूर्व शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेंज आईजी के कार्यालय में एडीजी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई।