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लखीसराय हादसा: अशोक धाम मंदिर में भगदड़ पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने जताया शोक

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:48 PM (IST)

Ashokdham Temple Stampede: लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें कई घायल भी हुए।

पीएम मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने जताया दुख। (फाइल फोटो)

पीएम मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने जताया दुख। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 मौतें।

  2. पीएम मोदी, नीतीश कुमार, सीएम चौधरी ने दुख व्यक्त किया।

  3. मृतकों के लिए 4 लाख मुआवजे और जांच के आदेश।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Temple Stampede: लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में मची भगदड़ (Bihar Temple Stampede) से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज लखीसराय सदर अस्पताल में चल रहा है।

पीएम मोदी ने जताया दुख

बिहार के लखीसराय में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएमो के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट से उन्होंने अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए कहा कि इस घटना में लोगों की जान जाने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है।

उन्होंने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की।

पीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटा है और प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है।

राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी जताया दुख

वहीं, इस घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के लिए मुआवजे का एलान किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है।

शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

प्रशांत किशोर ने जताया दुख

अशोकधाम में सावन की तीसरी सोमवारी के दिन हुई भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत पर प्रशांत किशोर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में वह घटनास्थल के लिए रवाना होंगे और पहले वह पूरी घटना की जानकारी लेंगे और उसके बाद ही इस मामले पर विस्तार से कुछ कह पाएंगे।

विजय सिन्हा ने जताया दुख

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अशोक धाम मंदिर के समीप हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। इस हृदयविदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है।

घटना की जानकारी मिलते ही मैं स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो गया हूं। जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन से लगातार संपर्क में हूं। मेरी प्राथमिकता घायलों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की पूरी गंभीरता से जांच कराई जाएगी और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम से भी इस संबंध में बात हुई है और घायलों के समुचित एवं त्वरित उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक्स पर लिखा कि लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुःखद है। इस हादसे में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।

ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, शोकाकुल परिजनों को संबल एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है और घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

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