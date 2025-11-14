Bihar Election Result 2025: एनडीए 200 पार, मोदी ने लगाया मांझी को फोन; दोनों के बीच क्या बात हुई?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत पर जीतन राम मांझी को फोन करके बधाई दी। मांझी ने मोदी जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। मोदी जी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जदयू प्रवक्ता ने भी जनता को धन्यवाद दिया और विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने की सलाह दी।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बिहार में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) को फोन कर बधाई दी।
मांझी ने रात नौ बजे एक्स पर लिखा कि अभी प्रधानमंत्री जी से फोन पर बातचीत हुई है। मैंने बिहार चुनाव में उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई दी है।
मोदी ने बिहार की जनता का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को जाता है। बिहार की महान जनता ने नफरती सोच और जंगलराज की आहट को नकार दिया है। यह एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि बिहार की जनता ने उनका साथ दिया। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस विजय की शुभकामनाएं।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों को जनता ने सराहा : राजीव रंजन
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश को ले जनता के प्रति आभार प्रकट किया है।
उन्होंने कहा कि सुशासन,विकास और रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों को जनता ने सराहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्यारह वर्ष के शासन के दौरान राज्य को मिली केंद्रीय सहायता ने भी इस अभूतपूर्व जीत का मार्ग प्रशस्त किया। विपक्ष को रचनात्मक भूमिका में आने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें गलतियों से सबक लेना चाहिए।
