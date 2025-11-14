Bihar Election Result 2025: एनडीए 200 पार, मोदी ने लगाया मांझी को फोन; दोनों के बीच क्या बात हुई?

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बिहार में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) को फोन कर बधाई दी।

मांझी ने रात नौ बजे एक्स पर लिखा कि अभी प्रधानमंत्री जी से फोन पर बातचीत हुई है। मैंने बिहार चुनाव में उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई दी है।

मोदी ने बिहार की जनता का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को जाता है। बिहार की महान जनता ने नफरती सोच और जंगलराज की आहट को नकार दिया है। यह एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि बिहार की जनता ने उनका साथ दिया। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस विजय की शुभकामनाएं।