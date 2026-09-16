डिजिटल डेस्क, पटना। PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले बुधवार को पटना के कालीघाट पर गंगा किनारे अनोखा आयोजन किया गया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान की तरह उनके कटआउट का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शंखध्वनि हुई और आरती उतारी गई। प्रधानमंत्री के 76वें जन्‍मदिन पर तस्वीर पर 76 किलो दूध चढ़ाया गया।

कार्यक्रम के दौरान ‘बार-बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल’ जैसे गीत गूंजे। इसके साथ ही ‘शांताकारं भुजगशयनम्’ सहित वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया।

आरती के बाद लोगों के बीच मिठाई का वितरण भी किया गया। इस दौरान ‘भारत माता की जय’ के जयकारे भी लगाए गए।

17 सितंबर को है प्रधानमंत्री का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पटना के कालीघाट पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

एक कार्यकर्ता ने कहा क‍ि कार्यकर्ता कल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री का जन्‍मदिन मनाया जाएगा। एक महीना तक लगातार उनका जन्‍मदिन मनेगा।

आयोजकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। देशभर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अलग-अलग स्थानों पर आयोजन किए जा रहे हैं।