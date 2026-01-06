बिहार पेयजल संकट: फुलवारी शरीफ में नलों से निकलते हैं कीड़े, घरों में पहुंचता है नालों का पानी

सैयद नकी इमाम, फुलवारीशरीफ। प्रखंड में सरकार की पहल से हर घर जल योजना तो पहुंची, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण राहत की जगह परेशानी और बीमारी का कारण बन चुकी है। लोग पेयजल का बिल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन अधिसंख्य परिवार आपूर्ति का पानी पीने योग्य नहीं मानते।

नलों से आने वाला पानी बदबूदार होता है। कई बार तो उसमें कीड़े-मकोड़े तक निकल आते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में पुलिस कालोनी, पहाड़पुर, हरनीचक, बलमीचक, कसाई टोला, कचहरी मोहल्ला, नया टोला व संगत में सप्लाई पाइपलाइन की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

30 हजार की आबादी दूषित पेयजल से प्रभावित पीएचईडी की लापरवाही के कारण कई जगह पाइप जर्जर है तो कहीं नाली-नालों में डूबा हुआ। फुलवारीशरीफ मेन रोड पर तो मुख्य नाले से होकर पाइपलाइन डाली गई है, जहां से नाले का गंदा पानी लीक होकर घरों तक पहुंच रहा है।

लोग मजबूरी में चापाकल या उन घरों से पानी लाकर काम चला रहे हैं, जहां लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। स्थानीय लोगों के अनुसार फुलवारीशरीफ शहरी क्षेत्र में करीब 30 हजार की आबादी दूषित पेयजल से प्रभावित है।

कचहरी मोहल्ला कसाब टोली और नया टोला में फैल चुका है डायरिया बीते वर्षों में कचहरी मोहल्ला, कसाब टोली और नया टोला जैसे इलाकों में डायरिया फैल चुका है। साफ-सफाई की कमी, नालियों का गंदा पानी व सीवेज रिसाव समस्या को और गंभीर बना रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच, पाइपलाइन की मरम्मत, टंकियों की सफाई व शुद्धीकरण के बिना यह संकट नहीं टलेगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एनपी दीपक के अनुसार दूषित पानी में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी व हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं।

इसके सेवन से दस्त, हैजा, टाइफायड, पीलिया, कृमि संक्रमण जैसे रोग तो होते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त आज मृत्यु का बड़ा कारण है। बार-बार होने वाले दस्त से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है।

घनी आबादी वाले फुलवारी शरीफ में पेयजल के लिए लगी टंकियों की वर्षों से सफाई नहीं हुई है। जगह-जगह पाइपलाइन लीक होकर नालियों में डूबी हुई है। गंदा पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद पीएचईडी ने ठोस पहल नहीं की। मजबूरी में गरीब परिवार इसी पानी का सेवन कर बीमार हो रहे हैं।