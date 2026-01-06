Language
    बिहार पेयजल संकट: फुलवारी शरीफ में नलों से निकलते हैं कीड़े, घरों में पहुंचता है नालों का पानी

    By Pawan Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:26 AM (IST)

    फुलवारी शरीफ में नलों से दूषित पानी आने की गंभीर समस्या सामने आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके घरों में आने वाले पानी में कीड़े निकलते हैं ...और पढ़ें

    सप्लाई पेय जल पाइपलाइन का हाल और दू​षित सप्लाई का पानी। जागरण

    सैयद नकी इमाम, फुलवारीशरीफ। प्रखंड में सरकार की पहल से हर घर जल योजना तो पहुंची, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण राहत की जगह परेशानी और बीमारी का कारण बन चुकी है। लोग पेयजल का बिल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन अधिसंख्य परिवार आपूर्ति का पानी पीने योग्य नहीं मानते।

    नलों से आने वाला पानी बदबूदार होता है। कई बार तो उसमें कीड़े-मकोड़े तक निकल आते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में पुलिस कालोनी, पहाड़पुर, हरनीचक, बलमीचक, कसाई टोला, कचहरी मोहल्ला, नया टोला व संगत में सप्लाई पाइपलाइन की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

     30 हजार की आबादी दूषित पेयजल से प्रभावित

    पीएचईडी की लापरवाही के कारण कई जगह पाइप जर्जर है तो कहीं नाली-नालों में डूबा हुआ। फुलवारीशरीफ मेन रोड पर तो मुख्य नाले से होकर पाइपलाइन डाली गई है, जहां से नाले का गंदा पानी लीक होकर घरों तक पहुंच रहा है।

    लोग मजबूरी में चापाकल या उन घरों से पानी लाकर काम चला रहे हैं, जहां लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। स्थानीय लोगों के अनुसार फुलवारीशरीफ शहरी क्षेत्र में करीब 30 हजार की आबादी दूषित पेयजल से प्रभावित है।

    कचहरी मोहल्ला कसाब टोली और नया टोला में फैल चुका है डायरिया

    बीते वर्षों में कचहरी मोहल्ला, कसाब टोली और नया टोला जैसे इलाकों में डायरिया फैल चुका है। साफ-सफाई की कमी, नालियों का गंदा पानी व सीवेज रिसाव समस्या को और गंभीर बना रहे हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच, पाइपलाइन की मरम्मत, टंकियों की सफाई व शुद्धीकरण के बिना यह संकट नहीं टलेगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एनपी दीपक के अनुसार दूषित पानी में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी व हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं।

    इसके सेवन से दस्त, हैजा, टाइफायड, पीलिया, कृमि संक्रमण जैसे रोग तो होते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त आज मृत्यु का बड़ा कारण है। बार-बार होने वाले दस्त से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है।

    घनी आबादी वाले फुलवारी शरीफ में पेयजल के लिए लगी टंकियों की वर्षों से सफाई नहीं हुई है। जगह-जगह पाइपलाइन लीक होकर नालियों में डूबी हुई है। गंदा पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद पीएचईडी ने ठोस पहल नहीं की। मजबूरी में गरीब परिवार इसी पानी का सेवन कर बीमार हो रहे हैं।

    स्थानीय निवासियों की राय

    प्लाई का पाइप, नाले में डूबा हुआ है और ऊपर से कई जगह लीकेज है। उसी पाइप से घरों तक पानी आता है, जो पूरी तरह गंदा होता है। ऐसा पानी पीना सेहत से खिलवाड़ है। - मोहम्मद चांद, स्थानीय निवासी

    जब सप्लाई पाइप ही नाले में पड़ा है तो शुद्ध पानी कैसे आएगा? नल खोलते ही गंदा व बदबूदार पानी निकलता है, जो पीने योग्य नहीं है। - यासिर, स्थानीय निवासी

    पेयजल आपूर्ति के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। हर दस कदम पर पाइप फटा हुआ है और नाले के अंदर है। कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग ने आज तक समस्या नहीं सुलझाई। -राजू यादव, स्थानीय निवासी

    नाले में डूबी सप्लाई पाइपलाइन की हालत इतनी खराब है कि उस पानी को पीने की सोच भी नहीं सकते। देखकर ही घिन आती है। हर घर में गंदा पानी आता है। शिकायत के बाद भी पीएचईडी विभाग गंभीर नहीं है। - फिरोज आलम, स्थानीय निवासी

    पानी गंदा आता है और बहुत बदबू आती है। इसे पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। समझ में नहीं आता शिकायत कहां करें। मजबूरी में लोग यही पानी पी रहे हैं। -मश्क, स्थानीय निवासी

    सप्लाई का पानी गंदा होता है, उसमें कीड़े-मकोड़े तक निकल आते हैं। इसका सेवन करने से लोग बीमार हो रहे हैं, खासकर बच्चों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लीक पाइप को ठीक नहीं किया जा रहा। योजना बनाकर इस पर कार्य करने की जरूरत है। - माया, स्थानीय निवासी