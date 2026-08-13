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    पटनाः डाक बंगला से रुकनपुरा तक नेहरू पथ का चौड़ीकरण, खर्च होंगे 39.80 करोड़

    By Manish Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    पथ निर्माण विभाग पटना में डाक बंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ का 39.80 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण करेगा। ...और पढ़ें

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    HighLights

    1. नेहरू पथ का डाक बंगला से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण होगा।

    2. 39.80 करोड़ रुपये की लागत से नौ माह में पूरा होगा।

    3. मेट्रो निर्माण के कारण व्यस्त सड़क पर यातायात सुगम होगा।

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने की दिशा में पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) ने एक बड़ा कदम उठाया है।

    डाक बंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ (बेली रोड) का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इस कार्य पर 39.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    विभाग के नूतन राजधानी रोड डिवीजन की ओर से इस कार्य को मानसून अवधि सहित नौ माह में पूरा कराया जाएगा। इस योजना के पूरा होने से पटना के सबसे व्यस्ततम और मुख्य मार्गों में से एक नेहरू पथ पर आवागमन काफी सुचारू हो जाएगा और रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

    नेहरू रोड पर मेट्रो का निर्माण कार्य बड़े स्तर पर हो रहा है। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ गया है। इसका ध्यान रखते हुए सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक का परिचालन सुचारू ढंग से हो सके। चौड़ीकरण कार्य के लिए निविदा जारी कर दी गई है।

    चारदीवारी को पीछे कर बनाई जाएगी जगह

    नूतन राजधानी रोड डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ईं. अभिषेक कुमार ने बताया कि वर्तमान में नेहरू पथ की चौड़ाई अलग-अलग हिस्सों में लगभग 20 मीटर से 40-45 मीटर तक है।

    योजना के तहत सड़क के दोनों तरफ जहां भी सरकारी जमीन उपलब्ध होगी, वहां कम से कम तीन से 3.5 मीटर चौड़ी एक अतिरिक्त लेन निकालने का लक्ष्य रखा गया है।

    सड़क चौड़ीकरण की राह में किसी भी सरकारी या निजी भवन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। केवल परिसर की बाउंड्री वाल (चारदीवारी) को पीछे हटाकर जगह निकाली जाएगी।

    इसके तहत कोतवाली थाना और मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स सहित अन्य सरकारी संस्थानों की बाउंड्री को पीछे करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, जहां रैयती (निजी) जमीन आएगी, वहां यह विस्तार नहीं किया जाएगा।

    मेट्रो कार्य वाले क्षेत्रों को छोड़कर होगा काम

    नियोजन भवन के पास भी सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, लेकिन वहां फिलहाल मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए मेट्रो प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी उपलब्ध स्थानों पर ही चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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