पटनाः डाक बंगला से रुकनपुरा तक नेहरू पथ का चौड़ीकरण, खर्च होंगे 39.80 करोड़

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने की दिशा में पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) ने एक बड़ा कदम उठाया है।

डाक बंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ (बेली रोड) का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इस कार्य पर 39.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विभाग के नूतन राजधानी रोड डिवीजन की ओर से इस कार्य को मानसून अवधि सहित नौ माह में पूरा कराया जाएगा। इस योजना के पूरा होने से पटना के सबसे व्यस्ततम और मुख्य मार्गों में से एक नेहरू पथ पर आवागमन काफी सुचारू हो जाएगा और रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

नेहरू रोड पर मेट्रो का निर्माण कार्य बड़े स्तर पर हो रहा है। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ गया है। इसका ध्यान रखते हुए सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक का परिचालन सुचारू ढंग से हो सके। चौड़ीकरण कार्य के लिए निविदा जारी कर दी गई है।