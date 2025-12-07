Language
    पटना से बिहटा तक फर्राटे भड़ेंगी गाड़‍ियां, 87.67 करोड़ रुपये से NH-30 का बांया हिस्‍सा बनेगा 4 लेन

    By Manish Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    पटना और बिहटा के बीच NH-30 के बाएं हिस्से को 87.67 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन का बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने से दोनों शहरों के बीच यातायात सुगम ...और पढ़ें

    पटना से बिहटा का आवागमन होगा आसान। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहटा चौक से दानापुर तक NH-30 को नया स्वरूप देने की दिशा में पथ निर्माण विभाग (RCD) ने बड़ी पहल की है। विभाग ने एनएच-30 के बाएं हिस्से को फोरलेन के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

    करीब 22.740 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण से पश्चिमी पटना के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 87.67 करोड़ रुपये तय की गई है। बताया गया है कि इस परियोजना को 24 माह में पूरा किया जाएगा।

    बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट से संपर्कता होगी और मजबूत

    फोरलेन बनने के बाद बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट से संपर्कता और मजबूत होगी। अभी बिहटा से पटना तक पहुंचने में लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है।

    सड़क चौड़ी होने पर राजधानी से बिहटा एयरपोर्ट की दूरी कम समय में तय होगी और भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को आसानी से संभाला जा सकेगा।

    बिहटा, दानापुर और पटना के पश्चिमी क्षेत्रों में आवागमन काफी सहज हो जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि फोरलेन और एयरपोर्ट, दोनों परियोजनाएं मिलकर बिहटा और आसपास के इलाकों के आर्थिक विकास की नई राह खोलेंगी।

    व्यापार, आवागमन और आपात सेवाओं में तेजी आने से क्षेत्र की संपर्कता नई ऊंचाई पर जाएगी। आरसीडी कार्यपालक अभियंता, रोड डिविजन पटना पश्चिम की ओर से इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिसके बाद निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

    1453 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण

    बिहटा एयरपोर्ट करीब साढ़े तीन वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण 1453 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यहां से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की सुविधा भी मिलेगी।

    इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। अब तक 126 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। यह पटना एयरपोर्ट से बड़ा होगा।