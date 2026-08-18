पटना में खूनी वारदात, शराब पार्टी के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या
पटना के फुलवारीशरीफ में शराब पार्टी के दौरान एक युवक गोलू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
HighLights
शराब पार्टी में विवाद के बाद युवक की हत्या।
मृतक गोलू यादव प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था।
पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपी मौके से फरार।
संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के करौड़ीचक गांव में सोमवार की मध्य रात्रि शराब पार्टी के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान करौड़ीचक निवासी गोलू यादव के रूप में हुई है। वह प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था और लंबे समय से जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार से जुड़ा था।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि करौड़ीचक गांव में एक धार्मिक स्थल के पास खाली जगह पर चार-पांच युवक बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे।
इसी दौरान किसी बात को लेकर गोलू यादव का पार्टी में शामिल अन्य युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पार्टी में शामिल एक युवक ने कमर से पिस्तौल निकालकर गोलू यादव पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चला दीं। गोली लगने से गोलू की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना में शामिल युवकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है।
मृतक के स्वजन ने बताया कि गोलू शाम को घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन चिंतित थे। इसी दौरान उसकी हत्या की सूचना मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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