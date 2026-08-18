पटना में खूनी वारदात, शराब पार्टी के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के करौड़ीचक गांव में सोमवार की मध्य रात्रि शराब पार्टी के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान करौड़ीचक निवासी गोलू यादव के रूप में हुई है। वह प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था और लंबे समय से जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार से जुड़ा था।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि करौड़ीचक गांव में एक धार्मिक स्थल के पास खाली जगह पर चार-पांच युवक बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे।

इसी दौरान किसी बात को लेकर गोलू यादव का पार्टी में शामिल अन्य युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पार्टी में शामिल एक युवक ने कमर से पिस्तौल निकालकर गोलू यादव पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चला दीं। गोली लगने से गोलू की मौके पर ही मौत हो गई।