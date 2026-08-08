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    जिसे समझा हमसफर, उसी की दूसरी शादी की खबर ने बदल दी कहानी; पटना के गंगा में छलांग, प्रेमी-पिता गिरफ्तार

    By Shubham Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:10 PM (IST)

    पटना के दीघा में प्रेम संबंध से जुड़े मामले में प्रेमी की दूसरी शादी की खबर से तनाव में आई युवती लापता हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता क ...और पढ़ें

    शादी का वादा, फिर दूसरी शादी का आरोप

    शादी का वादा, फिर दूसरी शादी का आरोप

    HighLights

    1. प्रेमी की दूसरी शादी से तनाव में युवती लापता हुई।

    2. पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता को गिरफ्तार किया।

    3. गंगा नदी में लापता युवती की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, पटना। दीघा इलाके में प्रेम संबंध से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय युवती को प्रेमी की दूसरी शादी की जानकारी मिलने के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई।

    इसके बाद वह लापता हो गई और परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने नदी क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया।

    काफी प्रयास के बावजूद खबर लिखे जाने तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका था। मामले में युवती की बहन के आवेदन पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    शादी का वादा, फिर दूसरी शादी का आरोप

    पुलिस ने इस मामले में छपरा निवासी ऋषभ कुमार और उसके पिता दिनेश्वर राय को गिरफ्तार किया है। दोनों को छपरा से पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

    पुलिस के अनुसार, युवती और ऋषभ के बीच पहले से प्रेम संबंध था। परिवार का आरोप है कि ऋषभ ने युवती से शादी का वादा किया था।

    बाद में उसने कथित रूप से किसी दूसरी युवती से विवाह कर लिया। इसी बात की जानकारी मिलने के बाद युवती के परिवार में चिंता बढ़ गई।

    मॉल में काम के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात

    मूल रूप से नालंदा की रहने वाली युवती पटना के एक मॉल में काम करती थी। वह दीघा इलाके में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी।

    इसी दौरान उसकी मुलाकात छपरा निवासी ऋषभ कुमार से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच परिचय बढ़ा और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया।

    परिवार के मुताबिक, बाद में दोनों के बीच शादी की बात भी हुई थी। लेकिन ऋषभ की कथित दूसरी शादी की जानकारी सामने आने के बाद पूरा मामला बदल गया।

    बहन की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

    युवती की बहन ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आवेदन दिया। इसके आधार पर दीघा थाने में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    पुलिस ने आरोपित प्रेमी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की तैयारी है।

    दीघा थानाध्यक्ष अवनीश कुमार के अनुसार, मामले की जांच जारी है। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं और आरोपों की पड़ताल कर रही है।

    लापता युवती की तलाश में अभियान जारी

    घटना के बाद पुलिस और बचाव दल ने युवती की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम भी सर्च अभियान में जुटी है।

    नदी क्षेत्र के आसपास संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की जा रही है। परिवार के लोग भी युवती के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

    पुलिस का कहना है कि तलाश अभियान के साथ मामले की जांच भी जारी है। अब पुलिस की प्राथमिकता युवती का पता लगाना और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाना है।