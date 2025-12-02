संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। Patna Crime: थाना क्षेत्र के नयाटोला में किराये पर रहने वाली युवती ने छत से कूद कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे प्रेमी ने आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्‍पताल पहुंचाया। वहां डॉक्‍टर ने मृत घोष‍ित कर दिया।

मृतका की पहचान सारण जिले के एकमा की 20 वर्षीय अनाम‍िका के रूप में की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और प्रेमी अभिराज कुमार आर्य को हिरासत में लेकर मृतका के स्वजनो को सूचना दी।

देर शाम तक मृतका के स्वजन के नही आने व कोई सूचना नही देने पर शव का पोस्टमार्टम करा प्रेमी के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि सिवान के लक्ष्मण डुमरी निवासी अभिराज कुमार आर्य ने अपने ननिहाल एकमा में रहकर पढ़ाई की थी।

वहीं पर उसकी मुलाकात लड़की से हुई। अभिराज ने बताया कि वहीं दोनों के बीच प्रेम हो गया। चार वर्ष पूर्व दोनों घर से निकल भागे। अभिराज ने बताया पिछले कुछ महीने से दोनों नयाटोला में रह रहे थे।

पढ़ाई के साथ अभिराज कुछ काम भी करता था। उसने बताया कि चार दिन पूर्व अपने पिता को बुलाया था। हालांक‍ि उन्‍हें अलग रखता था। सोमवार को ही उसने दुकान खोली थी, और रात में यह घटना हो गई।

रात में वहीं था तभी मकान मालिक का फोन आया कि जल्दी घर आओ, अनामिका छत से कूद गई है। वह आनन-फानन में पहुंचा तो घर के बाहर उसकी प्रेमिका बेजान पड़ी थी।

शव लेने भी नहीं आया परिवार

आसपास के लोगों की मदद से उसे लेकर अस्‍पताल पहुंचे। वहां डाक्‍टर ने मृत बता दिया। अभिराज ने बताया कि कोर्ट मैरेज करने को लेकर कागजी कार्रवाई कर रहा था।

कोई झगड़ा व विवाद नही था। फिर कैसे यह हो गया पता नहीं। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि नयाटोला में एक युवती ने छत से कूद कर आत्महत्या ली।

शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके परिवार के लोगों को सूचित किया गया पर न कोई आया न ही कोई सूचना दी। इसके बाद शव को उसके प्रेमी को सौंप दिया गया।

अपने प्रेमी के साथ युवती नयाटोला में किराये पर रह रही थी। मामले की छानबीन करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।