तीन बार मारपीट के बाद महिला पर जानलेवा हमला, पटना के फुलवारीशरीफ में दबंगों ने रॉड से पीटा

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। राजधानी के फुलवारीशरीफ मिल्लत कॉलोनी सेक्टर दो में मकान निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में दबंगों ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया।

आरोप है कि महिला पर हमला करने वालों ने इससे पहले भी तीन बार उसके साथ मारपीट की है। नौ अगस्त को हुई ताजा घटना में आरोपितों ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया।

ईंट-पत्थर और लात-मुक्के से भी उसकी बेरहमी से पिटाई की। हमले में महिला का सिर फट गया और हाथ में गंभीर चोट आई। हालत गंभीर होने पर उसे पटना एम्स रेफर किया गया, जहां वह इलाजरत है।

मकान न‍िर्माण को लेकर चल रहा व‍िवाद

घायल महिला 37 वर्षीय अलीना फातिमा के रूप में हुई है। महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मकान निर्माण को लेकर विवाद के कारण आरोपित लगातार उसे परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं।