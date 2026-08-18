तीन बार मारपीट के बाद महिला पर जानलेवा हमला, पटना के फुलवारीशरीफ में दबंगों ने रॉड से पीटा
फुलवारीशरीफ में मकान निर्माण विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला अलीना फातिमा पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर पटना एम्स में भर्ती हैं।
संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। राजधानी के फुलवारीशरीफ मिल्लत कॉलोनी सेक्टर दो में मकान निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में दबंगों ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया।
आरोप है कि महिला पर हमला करने वालों ने इससे पहले भी तीन बार उसके साथ मारपीट की है। नौ अगस्त को हुई ताजा घटना में आरोपितों ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया।
ईंट-पत्थर और लात-मुक्के से भी उसकी बेरहमी से पिटाई की। हमले में महिला का सिर फट गया और हाथ में गंभीर चोट आई। हालत गंभीर होने पर उसे पटना एम्स रेफर किया गया, जहां वह इलाजरत है।
मकान निर्माण को लेकर चल रहा विवाद
घायल महिला 37 वर्षीय अलीना फातिमा के रूप में हुई है। महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मकान निर्माण को लेकर विवाद के कारण आरोपित लगातार उसे परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं।
महिला के अनुसार, पहले भी तीन बार उसके साथ मारपीट की जा चुकी है। इसके बावजूद आरोपितों का हौसला बढ़ता गया और नौ अगस्त को फिर हमला कर दिया गया।
महिला ने बताया कि घटना के दौरान बगाहत अली और सिफत अली समेत अन्य लोग वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे।
आरोप है कि बगाहत अली ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे सिर फट गया। इसके बाद उसके हाथ पर भी रॉड और ईंट से हमला किया गया, जिससे हाथ में गंभीर चोट आई।
FIR कर पुलिस ने शुरू की जांच
गंभीर रूप से घायल महिला को स्वजन प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया।
महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोपितों को दबंग प्रवृत्ति का बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
फुलवारी शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना में शामिल आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है।