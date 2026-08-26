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पटना: थोक में चीनी के भाव गिरे, 55 रुपये किलो पहुंचा रेट; रिटेल में महंगाई बरकरार

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:20 PM (IST)

पटना में चीनी का थोक भाव गिरकर 55 रुपये प्रति किलो हो गया है, लेकिन खुदरा बाजार में यह अभी भी 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

पटना में थोक चीनी सस्ती हुई, खुदरा ग्राहकों को अभी भी चुकाने पड़ रहे अधिक दाम (AI Generated Image)

पटना में थोक चीनी सस्ती हुई, खुदरा ग्राहकों को अभी भी चुकाने पड़ रहे अधिक दाम (AI Generated Image)

HighLights

  1. थोक बाजार में चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलो हुआ।

  2. खुदरा में चीनी अभी भी 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रही।

  3. जल्द ही खुदरा कीमतों में भी गिरावट की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, पटना। चीनी के थोक भाव में नरमी आने लगी है। बाजार में मांग कमजोर पड़ने और थोक कारोबार में भाव नीचे आने के बाद चीनी की कीमत घटकर 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि, खुदरा बाजार में इसका असर अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है।

खुदरा में चीनी 60 से 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं को अभी भी 70 रुपये किलो तक भुगतान करना पड़ रहा है। बिहार राज्य व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के अनुसार थोक बाजार में चीनी के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है।

थोक कीमतों में आई गिरावट का असर खुदरा बाजार तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद है कि एक-दो दिनों में खुदरा भाव में भी गिरावट देखने को मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

थोक कारोबारी लालबाबू चौधरी ने बताया कि चीनी का थोक भाव घटकर 55 रुपये प्रति किलो के आसपास आ गया है। बाजार में फिलहाल थोक स्तर पर मंदी का रुख है।

खुदरा कारोबारियों के पास पहले खरीदे गए स्टॉक के कारण कीमतों में तत्काल कमी नहीं आई है। जैसे-जैसे पुराने स्टाक की बिक्री होगी और कम भाव पर नया माल बाजार में आएगा, खुदरा कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।

कारोबारियों का कहना है कि यदि थोक बाजार में नरमी का रुख आगे भी जारी रहा तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में और सुधार हो सकता है। इससे त्योहारों के बीच बढ़ी हुई कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।