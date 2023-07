पटना विवि में UG की रिक्त 1100 सीटों पर नामांकन के लिए 6 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन, जानें विस्तृत जानकारी

पीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में तीन मेरिटलिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 1100 सीटें रिक्त हैं। इन सीटों पर नामांकन के लिए छह जुलाई से आवेदन व संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसकी विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने एडमिशन कमेटी की बैठक कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

जागरण संवाददाता, पटना: पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में स्नातक पाठ्यक्रमों में तीन मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 1100 सीटें रिक्त हैं। इन सीटों पर नामांकन के लिए छह जुलाई से आवेदन और संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pup.ac.in) पर इसकी विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। डीएसडब्ल्यू प्रो. अनिल कुमार ने बताया कि तीन मेधा सूची के आधार पर पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज व मगध महिला कॉलेज में 3400 छात्र-छात्राओं ने नामांकन लिया है। कुलपति ने एडमिशन कमेटी के साथ की बैठक रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने एडमिशन कमेटी की बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि वैसे आवेदकों को जिन्होंने किसी कारणवश अपनी च्वाइस फिलिंग नहीं की है, आवेदन में आरक्षण श्रेणी या इंटरमीडिएट का अंक प्रतिशत गलत भर देने के कारण मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, उन्हें आवेदन में सुधार का अवसर दिया जाएगा। 9 जुलाई को जारी होगी अंतिम मेरिट लिस्ट ऐसे विद्यार्थी जोकि नामांकन के लिए आवेदन नहीं दे सके थे, उन्हें भी रिक्त सीटों पर नामांकन का मौका दिया जाएगा। इसके लिए छह और सात जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नौ जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा। 13 जुलाई को इंडक्शन प्रोग्राम सूची में नाम होने पर संबंधित विद्यार्थी 11 और 12 जुलाई को आवंटित कॉलेज में सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक नामांकन ले सकेंगे। इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो कॉलेज के प्राचार्य स्पाट राउंड के माध्यम से नामांकन सुनिश्चित करेंगे। 13 जुलाई को सभी महाविद्यालय में स्नातक के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम और 14 जुलाई से वर्ग संचालित किया जाएगा।

