पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हंगामा, मंच पर डिग्री की मांग को लेकर अड़े छात्र; बिना भाषण दिए लौटे राज्यपाल

जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शनिवार को पटना वीमेंस कॉलेज के मदर वेरोनिका ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर बुलाकर डिग्री दिए जाने की मांग कर रहे छात्रों ने हंगामा कर दिया। इस कारण राज्यपाल अपना संबोधन किए बिना, बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए।

मंच पर केवल गोल्ड मेडल और पीएचडी डिग्री धारी छात्रों को ही डिग्री प्रदान की गई। समारोह में पीजी सत्र 2023-25 के टॉपर 38 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान दिया गया।

(छात्रा को उपाधि प्रदान करते राज्यपाल।)

28 छात्राओं ने प्राप्त किया स्वर्ण पदक

गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में 28 छात्राएं और 10 छात्र शामिल हैं। इनके अलावा 155 पीएचडी डिग्री होल्डर्स सहित कुल 1305 विद्यार्थियों काे उपाधि प्रदान की गई। इस समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति सैय्यद अता हसनैन मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहे।