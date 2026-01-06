कोहरे का असर कम: पटना में ट्रेनें पटरी पर लौट रही, कई प्रमुख एक्सप्रेस समय पर पहुंचीं

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर धीरे-धीरे कम होते ही रेल परिचालन की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। लंबे समय से कोहरे के कारण प्रभावित चल रही ट्रेनों की समयबद्धता अब पटरी पर लौटने लगी है।

हालांकि कुछ ट्रेनें अब भी एक से चार घंटे तक की देरी से पटना जंक्शन पहुंचीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 25 मिनट की देरी से पटना पहुंची। इसी तरह ट्रेन संख्या 12304 पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट, ट्रेन संख्या 12394 संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस 1 घंटे 25 मिनट, ट्रेन संख्या 12310 तेजस राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 27 मिनट, ट्रेन संख्या 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस 50 मिनट, ट्रेन संख्या 15667 गांधीधाम–कामख्या एक्सप्रेस 1 घंटे 05 मिनट और ट्रेन संख्या 13238 कोटा–पटना एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 27 मिनट विलंब से स्टेशन पर पहुंची।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय कोहरे की तीव्रता कम होने से दृश्यता में सुधार हुआ है, जिससे ट्रेनों की गति और परिचालन सामान्य होने लगा है। इसका असर यह रहा कि कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पटना जंक्शन पहुंचीं। दानापुर–संघमित्रा एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, सिकंदराबाद–दानापुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन समय पर रहा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली।