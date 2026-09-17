जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर रेल मंडल के फुलवारी शरीफ स्टेशन के पास प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को चलती ट्रेन से कथित तौर पर धक्का देकर नीचे गिरा दिया।

वह वैशाली निवासी प्रेमी के साथ ट्रेन से आरा जा रही थी। पटना-आरा पैसेंजर ट्रेन से सफर के दौरान नाबाल‍िग के ट्रेन के नीचे गि‍रने की घटना सामने आते ही सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही दानापुर आरपीएफ और पटना जीआरपी के जवान मौके पर पहुंच गए। घायल नाबालिग को गर्दनीबाग अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया।

वैशाली न‍िवासी प्रेमी के साथ कर रही थी सफर

उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि आरा निवासी नाबालिग घटना के कारण और प्रेमी द्वारा धक्का दिए जाने के संबंध में रेल पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है।