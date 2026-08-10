बांकीपुर उपचुनाव मतगणना को लेकर राजधानी में ट्रैफिक बदलाव, 3 अगस्त को सुबह 5 बजे से AN कॉलेज की ओर प्रवेश बंद

जागरण संवाददाता, पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना तीन अगस्त एएन कॉलेज में सुबह आठ बजे से की जाएगी।

इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने और आम लोगों को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है।

सोमवार की सुबह पांच बजे से मतगणना कार्य के संपन्न होने तक बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग तक सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे। शिवपुरी रेलवे क्रासिंग से एएन कॉलेज (दुर्गा मंदिर) मोड़ का रास्ता आम यातायात के लिए बंद रहेगा।

इसी तरह राजापुर पुल से हड़ताली चौक/नेहरू पथ बोरिंग रोड क्रासिंग और पाटलिपुत्र गोलंबर से पानी टंकी मोड़ की ओर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों का परिचालन नहीं होगा। एंबुलेंस, अग्निशमन, शव वाहन, मरीजों के वाहन, न्यायिक और चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों, तथा पासधारकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।